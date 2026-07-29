Aníbal Mosa reconoció que en el Cacique tienen mucha esperanza en lograr la exención que permita al golero de 40 años lucir el apodo en su camiseta y rechazó rotundamente que su arribo vaya a ser perjudicial para el juvenil Maureira.

Colo Colo tiene resuelto el día de llegada de Vozinha a Chile, pero debe resolver un problema con él y también desmentir otro que involucra a Gabriel Maureira. El joven portero de 19 años asoma como el gran perjudicado con la llegada del golero que brilló en el Mundial 2026.

Pero desde el club les dieron dos buenas noticias por confirmarse a sus hinchas: la primera tiene que ver con la posibilidad de que el experimentado arquero de 40 años luzca su apodo en la camiseta. Algo que, según Aníbal Mosa, se ve muy factible.

Aunque para que eso ocurra, debe darse una votación unánime en el Consejo de Presidentes extraordinario que la ANFP convocó para este viernes 31 de julio. “Hablé con varios presidentes de primera división y me manifestaron la disposición favorable para que Vozinha debute con ese nombre en su camiseta”, expuso el presidente de Blanco y Negro.

MIAMI GARDENS, FLORIDA – JULY 03: Vozinha #1 of Cabo Verde makes a save against Lautaro Martinez #22 of Argentina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cabo Verde at Miami Stadium on July 03, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

“Tienen en cuenta que lo hizo en el evento deportivo más importante del mundo. Ojalá nos puedan dar un voto de apoyo para que pueda jugar con ese nombre. Tengo la confianza de que tendremos los votos para que pueda jugar con el nombre Vozinha”, aseguró el empresario de origen sirio.

Puso otro argumento sobre la mesa para que esa exención se confirme. “No tenemos que verlo como que se le dé un beneficio a Colo Colo. Por las características de la persona y por lo que significa la traducción de Vozinha es un bien para el país. Hablaría bien de Chile. Y muy mal de nosotros si no hacemos un esfuerzo para que mantenga el nombre”, dijo Mosa. Se refiere a que ese sobrenombre quiere decir “abuela”.

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Mosa niega que Vozinha vaya a ser un tapón para Maureira en Colo Colo: “Gabriel va a crecer con él”

Además de eso, el directivo máximo de la concesionaria que controla a Colo Colo alejó los rumores en torno al perjuicio que le generará a Gabriel Maureira el fichaje de Vozinha. Muchos dicen que traerle un arquero de más experiencia es derechamente tapar al juvenil golero surgido del semillero albo.

Pero Aníbal Mosa no cree eso. “Gabriel va a crecer con Vozinha. Tiene un contrato hasta el año 2029 con nosotros. Estás llamado al preolímpico, a la selección sub 20. Va a ganar en experiencia, si hubiésemos traido un arquero de 28 años estaríamos tapando de verdad a Maureira”, aseguró el dirigente.

Vale decir, el arribo del uruguayo Santiago Mele, quien plantó a Colo Colo para jugar en Independiente, sí habría significado un golpe al progreso de Maureira. “Pero cuando traemos a uno de la edad de Vozinha, le servirá mucho. No lo vamos a tapar por ningún motivo”, reconoció el puertomontino.

Gabriel Maureira tiene tranquilidad por la llegada de Vozinha. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Es un proyecto que tiene la institución. Que siga atajando será una decisión del técnico, nosotros cumplimos con darle las herramientas. Quién jugará o no, habrá que preguntárselo a Fernando (Ortiz)”, sentenció Aníbal Mosa sobre esta gran discusión en torno a la contratación de Vozinha.