Los albos buscan que el meta pueda ocupar su apodo que lo hizo famoso a nivel mundial, pero deber ser de forma unánime, lo que recuerda a los que pasó con Charles Aránguiz en la U.

El fútbol chileno se prepara para el arribo de Vozinha como fichaje estrella de Colo Colo en el mercado de invierno, por lo mismo se deben tomar decisiones por el meta de la selección de Cabo Verde.

Según las bases del torneo, el golero no puede ocupar un sobrenombre en su camiseta oficial de los albos, por lo que debería salir su nombre original: Josimar José Évora Dias.

Algo que sólo puede ser cambiado por un Consejo de Presidentes de la ANFP, que fue lo que ya solicitó Colo Colo y encontró respuesta de inmediato, donde el directorio llamará a una junta para revisar el tema.

Vozinha ocupa un apodo en la camiseta.

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Colo Colo necesita permiso para inscribirlo como Vozinha

En la ANFP se movieron rápido ante el llamado de Colo Colo, con la pronta llegada de Vozinha al fútbol chileno, donde todos los ojos del mundo estarán puestos en la Liga de Primera.

Fue el periodista Christopher Brandt, de ESPN Chile, quien contó en sus plataformas digitales los avances para lograr el permiso con el portero que fue revelación en el Mundial 2026.

“El directorio de la ANFP citará a un Consejo de Presidentes la próxima semana con el objetivo de modificar el artículo 36 de las bases del Campeonato“, explicó en su Twitter.

En ese sentido, deja en claro a los hinchas albos que “para que Vozinha pueda usar ese nombre en la camiseta, la modificación deberá ser aprobada de forma unánime”.

Charles Aránguiz y la U no lograron convencer al directorio: ocupó la 29. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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El caso Charles Aránguiz en la U

Fue en 2024 cuando Universidad de Chile quiso pedir un permiso especial a la ANFP, esa vez por Charles Aránguiz, quien regresó al club y la idea era pasarle la camiseta con el dorsal “20”.

El tema que, a mitad de temporada, el número estaba siendo utilizado por Federico Mateos, donde se hizo el mismo procedimiento y todos los presidentes tuvieron que votar por el pedido de la U.

Según la norma, debe ser unánime, donde en esa ocasión votaron en contra Audax Italiano, Unión La Calera, Deportes Copiapó, Deportes Antofagasta y Rangers.

Por lo mismo, Charles Aránguiz volvió a la U pero utilizando un número diferente al histórico que llevó en los azules y como campeón de la Copa América con la selección chilena: “29”.

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