Los albos ya se están viendo “beneficiados” de haber fichado al meta de Cabo Verde, quien fue una de las grandes sensaciones en redes sociales en el pasado Mundial 2026.

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Colo Colo revolucionó el mercado chileno al anunciar el acuerdo que se logró con Vozinha. En todo el mundo reaccionaron a este fichaje, ya que se trata de un jugador que la rompió toda en el pasado Mundial 2026 atajando para Cabo Verde.

Esta contratación de los albos ya está teniendo su impacto en el mundo del internet. Sin ir más lejos, están fichando a un jugador que durante la Copa del Mundo pasó de tener 50 mil seguidores en Instagram a 29,6 millones gracias a sus atajadas.

Pues bien, esto de a poco se ha ido traspasando a Colo Colo, elenco que en las últimas horas también ha ido viendo como está creciendo a nivel de seguidores en esa popular red social.

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Los seguidores que Colo Colo ha ganado gracias a Vozinha

El pasado viernes 24 de julio a eso de las 20:00 horas, más o menos al instante en que se hizo oficial el acuerdo con el arquero, el Cacique contaba con 2.655.202 seguidores en su perfil de Instagram.

Pues bien, hoy lunes 27 de julio a las 11:40, esta cifra aumentó a 2.722.250. Hablamos de casi 70 mil nuevos seguidores en menos de 72 horas. Y ojo, que todo eso con Vozinha sin publicar todavía nada de su inevitable arribo al Popular.

El Cacique fichó en Vozinha a uno de los jugadores sensación del pasado Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Un área de su fichaje que sin lugar a duda que fue determinante al momento de ir a buscarlo. Los albos no solo fichan a unas de las grandes estrellas del pasado Mundial 2026, sino que a un jugador que de una u otra forma ayudará a club a instalar a la marca “Colo Colo” entre las más destacadas del mundo.

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En síntesis