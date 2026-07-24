“Aura”: la impactante foto con la que Colo Colo confirma el fichaje Mundial de Vozinha

El equipo chileno publicó en sus redes sociales una imagen del arquero de Cabo Verde donde ratifican su contratación.

Lo que para muchos era un nuevo “humo” en el mercado de fichajes, finalmente se concretó. Vozinha, tras su gran presentación en el Mundial 2026, es el nuevo arquero de Colo Colo.

El propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que llegaron a un acuerdo para que el meta de Cabo Verde sea el primer fichaje albo de cara al segundo semestre.

“Hemos llegado a un acuerdo con el jugador, para que Vozinha se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país“, señaló el empresario sirio.

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La foto de Colo Colo para confirmar el fichaje de Vozinha

Tras la confirmación de Mosa, vino la publicación de Colo Colo en sus redes sociales, donde ya la dan la bienvenida al mejor arquero del Mundial 2026.

“Aura”, señala el elenco popular en sus cuentas, con los ya clásicos rulos del meta africano de 40 años que llega al estadio Monumental.

Ahora, falta que el propio Vozinha viaje a Chile y se someta a los exámenes médicos de rigor, para ser oficialmente el nuevo arquero de Colo Colo para el final de la temporada 2026.