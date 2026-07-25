Los dos goles que el delantero nacido en Pucón lleva en el Cacique lo ponen como primer lugar de un registro de promisorios atacantes en todo el continente. ¡También figura un venezolano que pasó por Colo Colo!

El centro de Claudio Aquino se desvió en Marcelo Flores, pero Felipe Raipán hizo todo lo necesario para sentenciar la victoria de Colo Colo sobre Deportes Limache: picó hacia la pelota, le ganó el quién vive al portero y cuando Matías Bórquez quiso achicarle el ángulo, el “50” lo superó con un tiro entre las piernas.

Fue el segundo gol de Raipán con la camiseta de los albos, que ya habían disparado sus expectativas cuando el puconino de 16 años le había marcado un cabezazo a O’Higgins en la Copa Chile. Con ese registro, el promisorio goleador llegó al tope de un registro a nivel sudamericano.

Gracias a la conquista del Puma ante el Tomate Mecánico, logró un registro increíble: fue el primer jugador nacido en 2010 o después que anota dos goles en la máxima categoría, ya sea en certamen liguero o una copa. Raipán dejó atrás al ecuatoriano Luis Fragozo.

Así celebró Felipe Raipán el 3-1 definitivo de Colo Colo sobre Limache. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Eso sí, Fragozo anotó más joven que el “50” del Cacique: el delantero de Emelec de su país celebró cuando tenía 16 años y 17 días, mientras que Raipán lo hizo cuando contabilizaba 16 años y 114 días. Como para dimensionar que la explosión goleadora del atacante albo no es para nada usual en toda Sudamérica.

Luis Fragozo en acción por la selección Sub 17 de Ecuador. (Getty Images).

Felipe Raipán líder continental de goleo y supera a un venezolano… ¡ex Colo Colo!

Como los goles de Felipe Raipán para Colo Colo fueron en la máxima categoría eso lo pone por delante de un venezolano que tuvo un desconocido paso por el Cacique: Esteban Rincón, quien suma cuatro tantos. Tres de ellos fueron en la segunda división con la camiseta del Zamora B.

Esteban Rincón, otro joven nacido en 2010 que ha marcado goles a nivel profesional. (Foto: Zamora FC).

Y el restante lo hizo en la Copa de Venezuela por el plantel estelar del cuadro de Barinas. Fue frente a Atlético El Vigía. En su momento, Rincón relató su experiencia en los albos. “Cuando cumplí 11 años, emigré a Chile, donde jugué en Colo Colo“, aseguró el prometedor extremo llanero.

“Por allá duré un año y siete meses aproximadamente. Luego jugué fútbol sala con Huracán en Argentina como cinco meses“, agregó Rincón en esta entrevista con LigaFutVe. De hecho, reconoció que de su paso por Chile heredó su apodo: el Guacho.

Y lo explicó. “Cuando estábamos en Chile a él le decían guacho. Cuando llegaba a casa, me decía a mí: ‘Guacho no sé qué, guacho tal cosa’. Así se creó. Regresamos a Venezuela y todavía me lo seguía diciendo. La gente lo escuchó y me empezó a decir así”, manifestó el jugador, quien tiene como ídolo al portugués Cristiano Ronaldo. Otro atacante con tintes albos, al igual que Felipe Raipán, que ya comienza a abrirse paso a nivel continental.

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