El joven delantero albo selló el triunfo y le puso fin a la mala racha del Cacique ante Limache. Gualberto Jara lo alabó.

Felipe Raipán salva a Colo Colo y comienza a elevarse cada vez más como la principal joya de la cantera. El delantero de 16 años ingresó desde el banquillo para asegurar el triunfo y romper la maldición del Cacique ante Deportes Limache, maravillando a hinchas y hasta ex técnicos albos.

El juvenil irrumpió en el primer equipo del Eterno Campeón de la mano de Fernando Ortiz y ha respondido cada vez que se le necesitó. Su rendimiento a pesar de su edad ha llamado la atención de Gualberto Jara, quien no da más de alegría por su presente.

El ex entrenador interino del Cacique conversó con RedGol sobre lo que fue una nueva noche de gloria para el jugador. Ahí tuvo elogios a la manera en la que el canterano ha dado que hablar y lo aconsejó para no bajar de donde hoy está.

Gualberto Jara está en llamas con la irrupción de Felipe Raipán en Colo Colo

Colo Colo venció por 3 a 1 a Deportes Limache para poner fin a su mala racha y lo hizo de la mano de un juvenil. Felipe Raipán entró sobre el final, cuando el equipo tenía un hombre menos, para anotar el gol que selló la victoria alba y que entusiasma más a los hinchas con su nivel.

Felipe Raipán sigue dando que hablar en Colo Colo a sus 16 años. Foto: Photosport.

En conversación con RedGol, Gualberto Jara no dudó en dedicarle elogios a la nueva joya del Eterno Campeón. “Me gustó el ingreso de Raipán, con personalidad, lo hizo bien después de la expulsión que tuvo en el último partido que jugó”.

El joven delantero había visto la tarjeta roja en la Copa Chile por una ingrata jugada, pero de la que parece haber aprendido la lección. “Reapareció bien y con un gol clave. Es importante”, enfatizó el ex DT interino albo.

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De hecho, Gualberto Jara se mostró de acuerdo con el apodo con el que han bautizado los hinchas de Colo Colo a la joyita de la cantera. “Me gusta que le digan Niño Gol, le queda bien“.

Finalmente, el ex entrenador albo no dudó en dejarle sus buenos deseos a un jugador al que quiere seguir viendo con goles por el Eterno Campeón. “Ojalá siga creciendo y siendo un aporte cuando ingrese”, sentenció.

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Colo Colo encuentra en Felipe Raipán los goles que le estaban haciendo falta para cerrar partidos. El Cacique disfruta de la irrupción de una de sus jóvenes figuras en una temporada donde la cantera se está robando la película.

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En resumen, Colo Colo y Raipán