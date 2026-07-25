El arquero que brilló en el Mundial aterriza en el Cacique como el gran fichaje del mercado de invierno. El técnico albo le mandó un aviso de inmediato.

Colo Colo da un golpe mundial en el mercado de fichajes con la llegada de Vozinha. El arquero de Cabo Verde que enamoró al planeta con su nivel en la Copa del Mundo, será refuerzo de un Cacique que hizo esfuerzos para traerlo, pero donde no tiene el lugar asegurado.

A pesar de tener solo 19 años, Gabriel Maureira ha demostrado que tiene condiciones para seguir siendo el guardameta albo. Es por ello que el técnico Fernando Ortiz decidió sacar la voz para mandarle un recado a ambos antes de que empiecen la pelea por el arco.

Luego de la victoria ante Deportes Limache en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera, el DT le mandó un aviso al guardameta de cuatro décadas. Ahí, si bien se mostró contento, enfatizó en que no viene de paseo y deberá ganarse su lugar.

Vozinha recibe una dura advertencia en Colo Colo por la lucha con Maureira

Vozinha llega a Colo Colo después de su gran Mundial y lo hace con todo el planeta atento a lo que vaya a ser su aventura en el Estadio Monumental. El portero aceptó la propuesta de un Cacique que lo recibe con los brazos abiertos, pero también exigiéndole que rinda.

Vozinha llega a Colo Colo pero sin tener el puesto asegurado: debe pelearlo con Gabriel Maureira, le avisó su técnico. Foto: Getty Images.

Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa después de vencer a Deportes Limache y se refirió a cómo será la pelea que tendrá con Maureira, el titular la presente campaña. “Gabriel va a tener una competencia importante, Vozinha también para ganarse el arco“, lanzó de entrada.

El técnico albo fue más allá y le rayó la cancha a Vozinha, exigiéndole rendimiento desde el primer minuto. “Yo soy de los entrenadores que, el que se incorpora dentro de Colo Colo, tiene que saber que la competencia es día a día“.

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En esa misma línea, Fernando Ortiz remarcó que le entregará el arco al que esté en su mejor versión. “Si él me demuestra que está para atajar, va a atajar. Si no va a seguir Gabriel. Y si Gabriel se distrae un poquito, va a estar el que mejor esté”.

Finalmente, el Tano le dejó un recado a quien es hoy su estelar en la portería. “Él sabe que tiene que trabajar día a día. Tiene una linda competencia por delante“, sentenció.

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Vozinha llega a Colo Colo a pelear el puesto con Gabriel Maureira y no directo a jugar. El Cacique espera por un mundialista que se robó la película para una segunda rueda en la que aspiran a levantar el título.

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En resumen, Colo Colo, Vozinha y Maureira