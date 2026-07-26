La presidenta de Azul Azul se refirió al polémico tema que viene generando molestia en los hinchas. Gauthier sigue en el limbo.

¿Algún azul contento con el mercado de fichajes de invierno de la Universidad de Chile? Sólo Gonzalo Reyna ha llegado, por el momento, al Romántico Viajero, en una paupérrima cosecha de refuerzos.

Peor es si nos ponemos a pensar que el propio Reyna, pese a que lo negó, estaría lesionado. Es decir, apenas se puso a disposición de Fernando Gago, el delantero tuvo problemas físicos. ¿Mala suerte?

Ese no es, no obstante, el único caso delicado que ha tenido que remontar la Universidad de Chile en este último tiempo. Porque, Valentín Gauthier estaba siendo anunciado prácticamente a los cuatro vientos y, de repente, no pasó el examen médico, lo mínimo para ser jugador de un equipo. Otra chambonada azul relacionada con el estado físico de sus futbolistas.

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Cecilia Pérez aclara y oscurece

La salida de Michael Clark de Azul Azul dejó a Cecilia Pérez, su amiga íntima, al mando de la concesionaria. Con la responsabilidad del cargo, la ex ministra y vocera del gobierno de Sebastián Piñera se refirió al fallo de los exámenes médicos de Valentín Gauthier, asegurando que el proceso sigue bajo las vías internas de la institución.

“Nosotros estamos aplicando lo que corresponde, que son los protocolos internos del club. Esto está en proceso, para conocer todos los antecedentes y, finalmente, tomar una decisión“, comenzó diciendo Cecilia Pérez.

“Un jugador es parte de la Universidad de Chile sólo cuando es presentado ante la prensa. Antes de eso, no se puede hablar que un fichaje está caído o no. Simplemente, por el momento, no es jugador de la U“, cerró la presidenta de Azul Azul.

La cara de un jugador que no pasó los exámenes médicos | Getty Images

¿Qué pasó exactamente con Valentín Gauthier?

Valentín Gauthier tenía todo acordado para llegar en calidad de préstamo a la U de Chile. No obstante, no pasó los exámenes médicos previos. Todo se debe a una rebelde lesión en el tobillo derecho, que lo ha tenido en más de una ocasión fuera de las canchas.

En resumen…

Gonzalo Reyna es el único refuerzo presentado en el mercado de invierno por Universidad de Chile.

es el único refuerzo presentado en el mercado de invierno por Universidad de Chile. La presidenta Cecilia Pérez afirmó que aplicarán protocolos internos por el fichaje de Valentín Gauthier.

afirmó que aplicarán protocolos internos por el fichaje de Valentín Gauthier. El defensa Valentín Gauthier no superó los exámenes médicos por una lesión en el tobillo.