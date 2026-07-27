El fallido arribo de Valentín Gauthier tiene a todos buscando respuestas convincentes. Algunos levantan justificadas sospechas.

Paupérrimo mercado de fichajes de invierno, por el momento, el de la Universidad de Chile. El Romántico Viajero sólo ha concretado la llegada de Gonzalo Reyna a la escuadra dirigida por Fernando Gago. ¿Y Valentín Gauthier?

Pues bien, el segundo refuerzo del Bulla está en una especie de limbo. No se sabe si realmente llegará al cuadro azul, considerando que no pasó los exámenes médicos. Otra vez el estado físico de un fichaje pone a la U en primera plana.

Ya pasó con Juan Martín Lucero y Octavio Rivero a principios de año. Aconteció una vez más con Gonzalo Reyna, que, pese a negarlo, parece estar con problemas físicos a nada de su llegada a la U. Y ahora se suma el caso de Gauthier. ¿Simple mala suerte o algo más?

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Cristián Castañeda opina de los constantes errores de la U de Chile

RedGol hizo la pega. Fuimos a contactar a Cristián Castañeda, ex jugador y emblemática figura de la Universidad de Chile, quien nos dio su opinión de lo que está pasando con los fichajes en el cuadro laico. Especialmente, con la fallida llegada de Valentín Gauthier.

“Es preocupante. No puede ser que no se investigue bien cuando se hace el contacto. Quiero creer que la lesión (de Gauthier) no es grave“, empezó diciendo Cristián Castañeda.

“Ma parece raro que lo bajen, a menos que haya algo más allá que nosotros no sepamos. Quizás va por ahí más la cosa, más que por la lesión, algo que no están diciendo“, agregó el suspicaz ex jugador del Romántico Viajero.

“A la U no le pueden pasar este tipo de cosas, más si viene con experiencias anteriores. A lo mejor eso mismo los ha puesto más quisquillosos, porque lo que pasó con Rivero es realmente preocupante“, cerró Cristián Castañeda.

Gonzalo Reyna tampoco ha podido jugar por, aparentemente, tener una lesión | Photosport

En resumen…

Universidad de Chile concretó únicamente la llegada del jugador Gonzalo Reyna como refuerzo.

concretó únicamente la llegada del jugador Gonzalo Reyna como refuerzo. El defensa Valentín Gauthier no concretó su fichaje tras no superar los exámenes médicos.

no concretó su fichaje tras no superar los exámenes médicos. El exfutbolista Cristián Castañeda calificó de preocupante la gestión de fichajes en el club.