El DT del Romántico Viajero dejó exigentes desafíos para ambos ex Colo Colo que llegaron en 2026 a reforzar el plantel. No quiso anticipar cuándo estará de regreso el uruguayo tras su lesión en la rodilla que requirió un paso por el pabellón.

Fernando Gago tiene claro que la U de Chile precisa al uruguayo Octavio Rivero y al argentino Juan Martín Lucero en la mejor forma para tener más variantes en la zona ofensiva y lo dejó clarísimo después de la victoria azul frente al Audax Italiano.

El Gato ingresó a 15 minutos del final en reemplazo de Agustín Arce. Y el entrenador del Romántico Viajero aclaró el estado del delantero mendocino. “Juan Martín trabajó en una pretemporada muy buena, está en muy buenos valores de entrenamiento y está bien futbolisticamente“, manifestó Gago.

“Decidí que juegue Eduardo (Vargas), por ahí el próximo partido juegan los dos. O el Gato. No lo sé. Esa competencia interna no depende de que sí le falta para ser titular”, afirmó el otrora volante central del Real Madrid. Le abrió la puerta a que el ex Colo Colo sea estelar frente a Huachipato en la fecha 17.

El Gato Lucero en una práctica del Romántico Viajero. (Foto: @UdeChile).

Y el otro atacante, el charrúa Rivero, también recibió algo de presión para que esté de vuelta pronto. Ojalá en las mejores condiciones. “La próxima semana no estará disponible. El tiempo no lo sé. Te soy sincero, habrá muchos factores”, expuso el exdirector técnico de Boca Juniors de Argentina y el Necaxa de México.

Juan Martín Lucero ante la marca de Enzo Ferrario de Audax Italiano. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Tenemos un estimado, pero se puede adelantar o atrasar. Es difícil saber. Hay inconvenientes, cosas que se ven semana a semana. Se puede acelerar el proceso de días. Está en el último proceso de recuperación”, añadió Gago sobre el uruguayo que llegó al Centro Deportivo Azul desde el Barcelona de Ecuador.

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El elocuente mensaje de Gago para Lucero y Rivero

Así como Fernando Gago dejó claro que Lucero está plenamente disponible, también puso una alerta en torno a la recuperación de Octavio Rivero, quien pasó por el quirófano para corregir una lesión en la rodilla. “Necesitamos contar con él, que entrene lo más rápido posible con el grupo”, dijo el DT del Bulla.

Octavio Rivero suma apenas dos partidos oficiales en la U.

“Que agarre intensidad de entrenamiento. Tiene muchísimas ganas y lo demuestra cada día que está afuera. Es importante que se incorpore lo más rápido posible”, manifestó Gago, quien le puso algo de prisa a Rivero, quien en Chile jugó en O’Higgins, Colo Colo, la Unión Española y Unión La Calera.

Y sentenció todo con una determinación táctica. “Después está la decisión mía de convocarlo o no dependiendo de lo que veo en la semana”, cerró Gago con un desafío par ambos delanteros que reforzaron al plantel del Romántico Viajero en 2026.

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