Los azules vuelven a la competencia, donde están obligados a un triunfo para que Colo Colo no se siga escapando, por lo mismo hay variantes en la oncena.

Universidad de Chile está en un complicado momento, el que ahora deberá tratar de aislar dentro de la cancha, cuando visite al Audax Italiano por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026.

El técnico Fernando Gago sabe que no tiene cuenta de ahorro en la lucha por el título, donde Colo Colo ya le sacó 15 puntos en la tabla de posiciones, donde no pueden dejar unidades en la segunda rueda.

Por lo mismo, lo más importante, a falta de refuerzos, fue recuperar a los jugadores, donde vuelven Charles Aránguiz y Eduardo Vargas como los más destacados en los azules.

La U mueve su pizarra ante Audax Italiano. Foto: Manuel Lema/Photosport

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Eduardo Vargas regresa en la U

La formación de Universidad de Chile tendrá importantes cambios con respecto a los últimos partidos en la Copa Chile, esta vez para visitar al Audax Italiano en La Florida.

El técnico argentino de los azules dispuso del ingreso desde el primer minuto de Eduardo Vargas, lo que hace mover la oncena potenciando su plantel, mientras que Charles Aránguiz quedó en el banco de suplentes.

Esto, considerando además que, el único refuerzo que ha arribado a la U para la segunda rueda, el argentino Gonzalo Reyna, se lesionó y no estará citado esta jornada.

La U formará con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce en los volantes; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en delantera.