Minuto a minuto: La U busca nuevo triunfo ante Audax Italiano por la Liga de Primera

El Romántico Viajero quiere acortar distancia del líder y tiene la opción de sumar tres puntos en una cancha donde solo ha sabido de alegrías este año.

Comenzó la segunda rueda de la Liga de Primera y en Universidad de Chile lo tienen más que claro. Los azules quieren ser protagonistas y este domingo van por un nuevo triunfo para acercarse al líder que es Colo Colo.

Por lo mismo, Fernando Gago pone su mejor gente para visitar el Estadio Bicentenario La Florida. Recinto que ya vistió en la Copa de la Liga y que terminó con contundente triunfo por 3-1.

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Encuentro que además cuenta con el retorno de Lucas Assadi y Eduardo Vargas a la convocatoria por lo que se espera el despegue definitivo del Bulla.

Por su parte, Audax Italiano presenta nuevo entrenador y Patricio Graff debuta en el torneo. Los dueños de casa además concretaron los fichajes de César Pinares, Ariel Uribe y Damián Pizarro, aunque este último será el gran ausente ante los azules.

Pese a ello, buscarán el batacazo en su casa y así salir del fondo de la tabla y alejarse de los puestos de descenso. Sigue todos los detalles del encuentro acá.

Minuto a minuto: Audax Italiano recibe a la U de Chile por la Liga de Primera