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Liga de Primera

Minuto a minuto: La U busca nuevo triunfo ante Audax Italiano por la Liga de Primera

El Romántico Viajero quiere acortar distancia del líder y tiene la opción de sumar tres puntos en una cancha donde solo ha sabido de alegrías este año.

Por Felipe Pavez Farías

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Vargas vuelve a la citación de la U ante Audax Italiano
© photosportVargas vuelve a la citación de la U ante Audax Italiano

Comenzó la segunda rueda de la Liga de Primera y en Universidad de Chile lo tienen más que claro. Los azules quieren ser protagonistas y este domingo van por un nuevo triunfo para acercarse al líder que es Colo Colo.

Por lo mismo, Fernando Gago pone su mejor gente para visitar el Estadio Bicentenario La Florida. Recinto que ya vistió en la Copa de la Liga y que terminó con contundente triunfo por 3-1. 

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Encuentro que además cuenta con el retorno de Lucas Assadi y Eduardo Vargas a la convocatoria por lo que se espera el despegue definitivo del Bulla.

Por su parte, Audax Italiano presenta nuevo entrenador y Patricio Graff debuta en el torneo. Los dueños de casa además concretaron los fichajes de César Pinares, Ariel Uribe y Damián Pizarro, aunque este último será el gran ausente ante los azules.

Pese a ello, buscarán el batacazo en su casa y así salir del fondo de la tabla y alejarse de los puestos de descenso. Sigue todos los detalles del encuentro acá. 

Minuto a minuto: Audax Italiano recibe a la U de Chile por la Liga de Primera

Gago explica la ausencia de Reyna

Fernando Gago abordó la ausencia de Gonzalo Reyna, que pese a ser presentado a mitad de semana no fue convocado para el duelo ante Audax de este domingo. "No lo vi bien físicamente, por eso entrenó hoy en el CDA. El martes ya se integrará con todo el grupo", recalcó el DT trasandino.

¿Qué pasa con Valentín Gauthier?

Cecilia Pérez abordó la situación del central uruguayo y sobre la caída de su fichaje en Universidad de Chile. "Estamos aplicando los protocolos que corresponden. Van a saber los distintos antecedentes y se tomará una decisión", recalcó en su llegada al Bicentenario La Florida.

"Esperemos. Tranquilidad. Falta tiempo todavía para seguir en el proceso de refuerzos", agregó la representante de Azul Azul.

¡Formación de Audax Italiano!

El dueño de casa confirma su formación para recibir a Universidad de Chile. Entre las novedades asoma el debut de César Pinares, mientras que Ariel Uribe esperará por su oportunidad en el banco de suplentes.

¡Formación de la U!

Fernando Gago confirma el once estelar para enfrentar a Audax Italiano. Eduardo Vargas vuelve a la titularidad. En la banca esperarán por su oportunidad Aránguiz, Díaz y Assadi.

¡Plantel de la U revisa la cancha!

A minutos del partido en el Estadio Bicentenario La Florida, el plantel azul salta a la cancha para conocer las condiciones del campo de juego.

¿La despedida de Esteban Matus?

Esteban Matus se transformó en el jugador más codiciado de Audax Italiano. Todo indica que saldrá del cuadro nacional en este mercado de fichajes y los rumores indican que será nuevo jugador de Olimpia de Paraguay. Mientras se define su salida, el defensa dice presente para el duelo de este domingo ante Universidad de Chile.

¡Vuelven los históricos en la U!

Fernando Gago dispone de su mejor gente para el duelo ante Audax. La U presenta este domingo el retorno de los históricos de la Generación Dorada como Edu Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

¡Todo listo en Audax!

El cuadro local de Audax Italiano ya afina los últimos detalles para el encuentro de está tarde ante la U. Se espera el debut de César Pinares con la 19 y Ariel Uribe con la 30.

¡Una buena para la U!

La U ya llegó al Estadio Bicentenario La Florida. En su arribo, Gonzalo Reyna habló con Redgol y dejó un potente recado: “No estoy lesionado”.

El primer refuerzo de los azules para este segundo semestre se pierde el partido ante Audax por decisión técnica.

Así está la cancha del Bicentenario La Florida

Pese a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas jornadas, la cancha del Estadio Bicentenario La Florida está en óptimas condiciones para el encuentro de este domingo. El duelo está fijado a las 17:30 horas.

¡Comenzó la transmisión!

¡Hola amigos de Redgol! Nos reencontramos para una nueva transmisión de la Liga de Primera. Ahora nos enfocamos en el encuentro en el Estadio Bicentenario La Florida entre Audax Italiano y Universidad de Chile. Sigue todos los detalles acá.

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