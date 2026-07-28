El ex portero del Cacique analizó la contratación del africano. No está contento con su arribo al país por su edad.

Un golpe mediático dio Colo Colo y el nombre del Cacique apareció en casi todo el mundo, debido a la contratación del arquero Vozinha, quien se hizo famoso por sus presentaciones con Cabo Verde en el Mundial 2026.

El meta de 40 años llegó a un acuerdo con Blanco y Negro para defender la camiseta del Cacique, y este miércoles arribará al país para cerrar su fichaje en el fútbol chileno.

La llegada de Vozinha a Colo Colo ha generado una ola de comentarios, ya sean positivos y negativas, a los que se sumó el ex portero del elenco popular Roberto Rojas, quien tiene una especial mirada sobre la decisión de ByN.

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Cóndor Rojas está en contra de la llegada de Vozinha a Colo Colo

El Cóndor fue claro en señalar que no está de acuerdo con el arribo de Vozinha a Colo Colo, principalmente porque es un golero de 40 años y va a tapar a los metas de proyección, como Gabriel Maureira o Eduardo Villanueva.

“Traer uno de 40 años es impedirles que sigan jugando y desarrollándose. Sin menospreciar a Vozinha, a Colo Colo no le ayuda“, dijo el ex portero radicado en Brasil a La Tercera.

“Si Colo Colo fuera detrás de un arquero que tenga 29 o 30 años estaría bien. Pero de uno de 40 es más difícil. Esos muchachos que ya tienen un camino ven un arquero que tiene cierta edad y que no va a tener más rendimiento que el que tuvo, que es esporádico, como el que tuvo en la Copa del Mundo, y se desmotivan”, agregó.

Vozinha se transformó en una celebridad gracias al Mundial. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Por último, Roberto Rojas puso como ejemplo lo sucedido con Luis Gabelo Conejo, quien tras brillar en el Mundial de Italia 1990 pasó del fútbol de Costa Rica al español.

“Pasó lo mismo con Luis Gabelo Conejo, que lo contrataron en Europa (Albacete) y no llegó ni a jugar. Hoy el rendimiento físico es clave”, cerró el Cóndor sobre Vozinha.

En síntesis

Colo Colo contrató al arquero de Cabo Verde Vozinha , figura en el Mundial 2026.

al arquero de Cabo Verde , figura en el Mundial 2026. El meta de 40 años llegará este miércoles a Chile para cerrar su fichaje.

llegará este miércoles a Chile para cerrar su fichaje. Roberto Rojas criticó la contratación de Vozinha porque afectará a los arqueros juveniles.

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