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Mosa revela fecha de llegada de Vozinha a Colo Colo y un diálogo del portero con Ortiz: “Le dijo que lo estaba esperando”

Un retraso administrativo pospuso el viaje del golero de 40 años, pero Aníbal Mosa ratificó la fecha de arribo de quien fuera sensación en el Mundial 2026.

Por Jorge Rubio

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Por fin se supo cuándo llegará Vozinha al Cacique.
© Michael Steele/Getty Images.Por fin se supo cuándo llegará Vozinha al Cacique.

Colo Colo ha esperado más de lo que habían presupuestado el aterrizaje de Vozinha en Chile. Aunque por fin se supo formalmente cuándo llegará a Santiago el golero de Cabo Verde que fue furor en el Mundial 2026. Lo contó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, tras la reunión de directorio.

“Llegamos a un acuerdo con Vozinha y su entorno. Durante el fin de semana, tanto el sábado como domingo, terminamos de afinar todos los detalles y los contratos necesarios”, aseguró Mosa apenas culminado el encuentro con la plana mayor de la concesionaria.

Agregó más detalles respecto de cómo fueron los diálogos con él y su agente. “Tuvimos una reunión por Zoom con Vozinha y su representante. Estaría viajando mañana desde Madrid a Santiago, llegaría alrededor de las 20 horas. El entrenador tuvo una conversación con él”, reconoció el empresario de origen sirio.

Vozinha fue figura en el Mundial 2026. (Michael Steele/Getty Images).

Vozinha fue figura en el Mundial 2026. (Michael Steele/Getty Images).

“Le dijo que lo estaba esperando. Jaime Pizarro también habló con él. Daniel Morón y yo también. Estamos contentos y esperando que llegue. Esto no es de Aníbal Mosa, es Colo Colo. Son 101 años de historia, 10 millones de hinchas, el país entero. Uno tiene que dar un empujoncito no más”, aseguró el timonel de ByN.

Y siguió. “La historia ayuda mucho para cautivar a los jugadores, el club tiene su arraigo en su gente. Vozinha va a estar acá”, aseguró Mosa sobre el meta de 40 años, quien quedó libre del CD Chaves de Portugal en pleno desarrollo de la Copa del Mundo.

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Así las cosas, Colo Colo espera con los brazos abiertos a Vozinha, aunque hubo varios trámites que resolver antes de que el experimentado golero estuviera listo para viajar a Chile. “Hubo algún atraso administrativo”, reconoció Aníbal Mosa tras esta junta de directorio.

“Tuvo que estar hoy por la mañana en el consulado que hay Lisboa obteniendo la visa para entrar a Chile. En Cabo Verde no te venden el pasaje sin ese documento”, manifestó Mosa sobre estas tratativas que ralentizaron el viaje del exgolero del Gil Vicente al país.

Muy pronto Vozinha lucirá así en el Monumental. (Charlotte Wilson/Getty Images).

Muy pronto Vozinha lucirá así en el Monumental. (Charlotte Wilson/Getty Images).

Y aprovechó de mostrar gratitud para la gente que trabaja en ese lugar. “Eso se logró por el trabajo hecho desde acá, Darle las gracias a la gente del consulado que está en Lisboa”, sentenció Mosa sobre la visita de Vozinha a la capital de Portugal para terminar con los trámites previos al viaje.

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