Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

¿Va por ESPN o DSports? El canal que transmite a O’Higgins vs Boca por la Sudamericana

El Capo de Provincia busca dar vuelta la llave ante los Xeneizes. En la ida cayeron por 1-0.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
O'Higgins será local ante Boca Juniors.
© GettyO'Higgins será local ante Boca Juniors.

Los playoffs de la Copa Sudamericana tendrán un partido muy importante. O’Higgins enfrenta en condición de local a Boca Juniors, donde buscan avanzar de ronda.

Los Xeneizes se impusieron por la mínima en el choque de ida, con solitario gol de Miguel Merentiel. Los dirigidos por Lucas Bovaglio hicieron una buena presentación en La Bombonera, pero les faltó la “chaucha pal peso” en Buenos Aires.

¿Dónde ver a O’Higgins vs Boca Juniors?

Este encuentro podrá ser visto en TV por ESPN, mientras que en streaming estará disponible en Disney+.

¿A qué hora es el partido de Copa Sudamericana?

El duelo entre O’Higgins y Boca Juniors será este jueves 30 de julio a las 20:30 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua, Chile.

Van por la remontada

O’Higgins quedó con una sensación agridulce en Argentina. Más bien amarga que dulce. Tuvieron ocasiones como para haber anotado en La Boca, pero los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena fueron más efectivos y con eso les bastó para ganar 1-0.

Lo mejor para el Capo de Provincia, es que la caída fue por la mínima y ahora en Rancagua les basta con cualquier triunfo para al menos, forzar la definición por lanzamientos penales. De local han andado bien a nivel internacional, ya que suman 4 triunfos y 1 empate en 5 partidos.

Sin Carlos Palacios: la formación de Boca ante O’Higgins por la vuelta en la Sudamericana

ver también

Sin Carlos Palacios: la formación de Boca ante O’Higgins por la vuelta en la Sudamericana

Boca Juniors viene de una dura derrota ante Deportivo Riestra por 3-0. En ese partido Rodolfo Arruabarrena guardó a algunos jugadores. La prioridad para el club de La Ribera es esta llave contra O’Higgins. Tienen toda la presión y eso a veces, juega en contra.

Lee también
Costó 12 millones de dólares y aparece para suplir a figura del fútbol chileno
Mercado de fichajes 2026

Costó 12 millones de dólares y aparece para suplir a figura del fútbol chileno

En México lo dan como fichaje listo y así reaccionó su DT: "No tengo..."
Mercado de fichajes 2026

En México lo dan como fichaje listo y así reaccionó su DT: "No tengo..."

Fue mundialista, se lesionó antes de jugar vs Católica y se pierde el clásico
Chile

Fue mundialista, se lesionó antes de jugar vs Católica y se pierde el clásico

La formación de Boca ante O'Higgins en la vuelta de la Sudamericana
Copa Sudamericana

La formación de Boca ante O'Higgins en la vuelta de la Sudamericana

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo