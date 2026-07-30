El Capo de Provincia busca dar vuelta la llave ante los Xeneizes. En la ida cayeron por 1-0.

Los playoffs de la Copa Sudamericana tendrán un partido muy importante. O’Higgins enfrenta en condición de local a Boca Juniors, donde buscan avanzar de ronda.

Los Xeneizes se impusieron por la mínima en el choque de ida, con solitario gol de Miguel Merentiel. Los dirigidos por Lucas Bovaglio hicieron una buena presentación en La Bombonera, pero les faltó la “chaucha pal peso” en Buenos Aires.

¿Dónde ver a O’Higgins vs Boca Juniors?

Este encuentro podrá ser visto en TV por ESPN, mientras que en streaming estará disponible en Disney+.

¿A qué hora es el partido de Copa Sudamericana?

El duelo entre O’Higgins y Boca Juniors será este jueves 30 de julio a las 20:30 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua, Chile.

Van por la remontada

O’Higgins quedó con una sensación agridulce en Argentina. Más bien amarga que dulce. Tuvieron ocasiones como para haber anotado en La Boca, pero los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena fueron más efectivos y con eso les bastó para ganar 1-0.

Lo mejor para el Capo de Provincia, es que la caída fue por la mínima y ahora en Rancagua les basta con cualquier triunfo para al menos, forzar la definición por lanzamientos penales. De local han andado bien a nivel internacional, ya que suman 4 triunfos y 1 empate en 5 partidos.

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Boca Juniors viene de una dura derrota ante Deportivo Riestra por 3-0. En ese partido Rodolfo Arruabarrena guardó a algunos jugadores. La prioridad para el club de La Ribera es esta llave contra O’Higgins. Tienen toda la presión y eso a veces, juega en contra.