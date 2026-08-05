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Fútbol chileno

“Bienvenido seleccionado paraguayo”: O’Higgins sorprende con refuerzo goleador en el mercado de pases

El Capo de Provincia anunció la llegada de delantero que viene de Defensa y Justicia. Jugador de proyección ocupará cupo en la Sub 20 del equipo.

Por Nelson Martinez

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El Capo se sigue moviendo en el mercado.
© Photosport.El Capo se sigue moviendo en el mercado.

O’Higgins de Rancagua no da tregua en materia de contrataciones. Es que el Capo de Provincia debe moverse rápido tras las partidas de Francisco González y Martín Sarrafiore, dos de sus estrellas que ficharon en la liga de México.

Ahí apuntaron al nuevo pariente Defensa y Justicia, también propiedad de Christian Bragarnik. Esta tarde los celestes oficializaron a una joya paraguaya como “9”, el cual arriba para ganar experiencia y aportar goles en el equipo.

“¡Bienvenido David Fernández! El joven centrodelantero paraguayo se incorpora a contar de hoy a nuestro plantel profesional y a nuestra categoría Sub 20″, avisó el elenco de Rancagua.

Los números del nuevo delantero de O’Higgins

David Fernández, atacante paraguayo de 20 años, ya fue oficializado como nuevo refuerzo de O’Higgins. El delantero arriba tanto al primer equipo como a las fuerzas básicas del club, por lo que puede ser inscrito ahí a la hora de llegar como fichaje.

“David es seleccionado paraguayo y representó a su país en el Mundial Sub 20 disputado en Chile en el 2025, además vistió los colores de Defensa y Justicia en Argentina, y Sol de América en Paraguay”, informó el club celeste.

El jugador se suma a Tomás Avilés como fichajes confirmados en el Capo de Provincia. En las próximas jornadas se esperan novedades con más llegadas, las que deben suplir a Martín Sarrafiore y Francisco González.

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Matías “Monito” Vargas es el nombre que buscan en Rancagua. El talentoso volante ofensivo nacido en Argentina ya inició acercamientos con la dirigencia celeste con miras a sumarse como refuerzo este segundo semestre.

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