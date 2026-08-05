El cuadro verdiblanco firmó una alianza con una empresa que le ayudará a optimizar su proceso de toma de decisiones en las ventanas de traspasos.

El Betis de Manuel Pellegrini tiene varias novedades en el mercado de fichajes para confeccionar el plantel de la temporada 2026-2027. Uno de los nuevos jugadores que arribó al cuadro andaluz fue Fran García, lateral izquierdo procedente del Real Madrid.

Otro que se incorporó a los béticos fue el mediocampista uruguayo Facundo Bernal, quien arribó desde el Fluminense de Brasil. Aunque hubo algunos que se fueron, como el volante Sergi Altimira, quien emigró al Sporting Clube de Portugal. O el portero Pau López, quien se fue libre al FC Andorra.

Pues bien, en la materia de movidas en las ventanas de traspasos, el Betis informó un acuerdo que podría facilitarles el camino en el análisis de datos. Firmó una alianza con la empresa SoccerSolver, un software que realiza análisis predictivo y financiero.

Manuel Pellegrini y Antony, uno de los grandes aciertos del Betis en el mercado de fichajes. (Fran Santiago/Getty Images).

Tiene como objetivo optimizar los procesos de visoría de futbolistas, además de la valoración de posibles fichajes. Son 16 algoritmos matemáticos ayudados por la inteligencia artificial. “La app tiene capacidad de procesar más de 700 millones de datos e incluye 400 variables por jugador“, informó el medio Estadio Deportivo.

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El nuevo aliado del Betis de Pellegrini en el mercado de fichajes

El Betis de Manuel Pellegrini podría elaborar una lista de refuerzos en el mercado de fichajes ayudado por la IA. “La idea es combinar la experiencia y la capacidad analítica y el objetivo es que los clubes puedan conocer el potencial económico de sus movimientos”, manifestó Alejandro Sánchez, CEO de SoccerSolver.

Quien sacó la voz en torno al tema en el cuadro bético fue Ramón Alarcón. “El fútbol cada vez es más competitivo y exige una mayor evolución. En este sentido, introducir herramientas de análisis y modelos financieros nos permite reforzar nuestros procesos de decisión”, aseguró el director general de negocios. El tiempo dirá cómo resulta eso.

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