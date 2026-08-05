Las buenas noticias no se detienen para los miles de jóvenes que fin de semana a fin de semana deslumbran en la cancha.

El fútbol formativo sigue creciendo a pasos agigantados para brindar mejores espacios a los futuros talentos. Mientras se disputan las emocionantes y últimas fechas del torneo de apertura de la Liga Promoción, las buenas noticias no se detienen para los miles de jóvenes que fin de semana a fin de semana deslumbran en la cancha.

Pensando en el cierre de este certamen y en el inminente inicio del esperado torneo de clausura, la organización ha decidido dar un nuevo salto de calidad en su infraestructura.

Es así como la productora Haciendo Amigos, encargada de dar vida a esta competición, continúa aumentando sostenidamente los recintos deportivos en los cuales se desarrolla el campeonato.

Los niños juegan en la Liga de Promoción

La importancia de tener más recintos deportivos para niños

Alejandro Cortés, director del torneo, entregó detalles de esta expansión y señaló que “es fundamental aumentar la cantidad de recintos deportivos por múltiples factores logísticos y de cuidado”.

“Como organización, el objetivo primordial es arrendar bloques en los complejos que sean destinados única y exclusivamente para el resguardo y uso de niños y jóvenes”, agregó.

“Esta exclusividad exige un esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas. Cortes explicó que deben adecuarse a los horarios de los complejos, pero a la vez, estos recintos se adaptan a las grandes necesidades de la liga“, declaró.

El director destacó que, más allá del lógico ingreso comercial que reciben los espacios, “existe un tremendo aporte social de su parte para que el fútbol infantil pueda llevarse a cabo con éxito”.

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En cuanto a los nuevos espacios, la liga tenía una deuda histórica con la zona norte de la capital, la cual comienza a saldarse definitivamente en esta etapa del año.

Para el deleite de las familias y los equipos, se suman como nuevas sedes el complejo Proclub Valle Grande (ubicado entre Quilicura y Lampa), el Arena Sport Madrid y el complejo Premier en la zona de Chicureo.

Estos flamantes reductos deportivos vienen a complementar una extensa y consolidada red de canchas que ya albergaban la pasión de los más chicos. Entre los complejos que mantienen su compromiso destacan el Sport Park Malloco, el emblemático Estadio Lautaro de Buin, las conocidas Canchas del Che en Maipú, el Colegio Mayor en Peñalolén y el siempre activo complejo Mundo Sport.

Se confía en que se puede seguir ampliando los recintos para dar cabida a una masiva participación que hoy, sumando la Liga Promoción y la Liga Iniciación, supera los 4.500 niños y niñas jugando, con un impresionante promedio de 110 partidos a la semana