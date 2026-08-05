El lateral derecho dejará el Atlético Madrid y retornará a la Serie A italiana en un traspaso que rondará los 20 millones de dólares, aunque en caso de cumplir objetivos.

Nahuel Molina fue el lateral derecho de Argentina que terminó el Mundial 2026 y tuvo directa responsabilidad en el gol de Ferrán Torres que significó la victoria de España. El carrilero del Atlético Madrid intentó empujar a Nico Williams, pero no hizo más que ayudarlo a pivotear.

También permitió que Anthony Gordon le ganara la espalda para abrir la cuenta el día que la Albiceleste le remontó a Inglaterra en la semifinal. Y al cabo del pitazo final que sentenció el título español, fue quien desató el violento zafarrancho.

Molina le propinó un artero puñetazo a Rodri, quien rápidamente fue a encararlo y comenzó la pelea que también involucró a Leandro Paredes, Gavi, Eric García, Dani Olmo y hasta un ayudante de Lionel Scaloni: Roberto Ayala, quien le dio un golpe al “10” de los hispanos.

Nahuel Molina se encaró con Rodri, ganador del Balón de Oro en la Copa del Mundo. (Kevin C. Cox/Getty Images).

En el mercado de fichajes, el carrilero surgido en las inferiores de Boca Juniors pronto pasará a jugar en la Serie A. Así lo informó César Merlo, periodista especializado en el reporteo de traspasos. “La Roma llegó a un acuerdo verbal para fichar a Nahuel Molina”, contó el citado comunicador en sus redes.

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“Serán 13 millones de euros más cuatro millones en objetivos variables. Y se negocian los términos personales del jugador”, agregó Merlo. Vale decir, los Colchoneros recibirán unos 15 millones de dólares. Y podrían ser casi 20 millones de la divisa americana en caso de cumplir esos criterios.

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De perder la final del Mundial con Argentina a fichar en la AS Roma: Nahuel Molina cambia de club

Nahuel Molina suma 58 partidos oficiales con Argentina, incluido el Mundial de Qatar 2022 y el de 2026, donde el cuadro trasandino cayó por 1-0 frente a España en el duelo decisivo. Llegó al Atlético Madrid a mediados de 2022 y luego de cuatro temporadas, sumó 181 partidos en los Colchoneros.

Siempre bajo la tutela de su compatriota Diego Pablo Simeone, quien visó su salida rumbo a la AS Roma de Italia. Eso sí, el Aleti había pagado 20 millones de euros por su pase desde el Udinese, también de la Serie A. Así que pronto volverá a una competencia que conoce bien.

Nahuel Molina en acción ante Marcus Rashford en un Atlético Madrid vs Barcelona. (Aitor Alcalde/Getty Images).

Molina Lucero también jugó en Defensa y Justicia y Rosario Central, mientras que había fichado por la escuadra de Friuli en condición de agente libre desde Boca Juniors. Así el panorama del argentino será competir contra el brasileño Wesley, el turco Zeki Çelik y el neerlandés Devyne Rensch, aunque es probable que uno o dos de ellos salgan de la Loba.