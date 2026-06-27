Álex Baena, volante de 24 años que milita en el Atlético Madrid y autor del tanto hispano ante la Celeste, le envió ánimo al experimentado arquero de 40 años por la terrible jornada que tuvo en el cierre del Grupo H de la Copa del Mundo.

Uruguay se jugaba la vida frente a España para seguir en carrera durante el Mundial 2026 y un grosero error de Fernando Muslera inclinó la balanza a favor del cuadro europeo. El experimentado golero de 40 años no pudo controlar un débil remate de Álex Baena.

Y eso sentenció la suerte charrúa, que cayó por 1-0 frente a los hispanos y se despidió de la Copa del Mundo en medio de muchos inconvenientes, un camarín roto, distanciado de Marcelo Bielsa y con el director técnico en un arranque airado contra un periodista.

De todas maneras, el jugador del Atlético Madrid tuvo sorprendentes palabras para el golero de Estudiantes de La Plata, quien será rival de Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Libertadores. “Al final creo que también, por echarle un capote, le ha botado mal”, aseguró Baena en la zona mixta.

El remate de Baena que terminó en gol gracias a un error garrafal de Muslera. (Foto: @SEFutbol).

“Tiene que ser jodido para él, su selección se estaba jugando la vida. Le mando un fuerte abrazo, creo que será duro para él”, añadió el volante, quien llegó a los Colchoneros desde el Villarreal. Precisamente en el Submarino Amarillo, Baena vivió un violento encontrón con Federico Valverde.

Otra imagen del estruendoso error de Muslera ante España. (David Ramos/Getty Images).

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Baena felicita a España tras sacar a Uruguay del Mundial 2026: “Orgullosísimo de cómo competimos”

Fue tal el golpe del gol de España a Uruguay que Fernando Muslera le puso fin a su participación en el Mundial 2026 en pleno entretiempo. Fue ahí que le pidió a Bielsa que pusiera otro arquero. Por eso mismo, el Loco lo sustituyó por Sergio Rochet, quien fue titular en casi todas las Eliminatorias 2026.

Sergio Rochet en el duelo vs España. (Luke Hales/Getty Images).

Por el lado de los hispanos, a Baena le pareció un duelo muy complicado el que tuvieron ante los charrúas. “Llevamos dos partidos muy buenos, no era el mejor partido para lucir. Ellos nos marcaban al hombre, fue muy duro. No se podía sacar a relucir nuestro juego combinativo”, explicó el volante de 24 años.

Otra imagen de Álex Baena y su celebración. (David Ramos/Getty Images).

“Pero orgullosísimo de nuestro trabajo y cómo hemos competido. De aquí en adelante, los partidos serán muy parecidos”, sentenció Baena, quien le asestó un duro golpe a Muslera, quien pudo hacer más o derechamente se comió los cuatro goles que le metieron a Uruguay en el certamen.

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Así quedó la tabla del Grupo H en el Mundial 2026

España y Cabo Verde fueron los equipos clasificados en el Grupo H del Mundial 2026. Uruguay y Arabia Saudita dijeron adiós.