El papelón de Uruguay en el Mundial 2026 se consumó este viernes, porque quedó eliminado en la fase de grupos tras perder por 1-0 ante España en Guadalajara.
La Celeste quedó afuera de la Copa del Mundo tras un nuevo horror de Fernando Muslera, a quien se le soltó un débil disparo de Álex Baena, que se transformó en el gol que eliminó a los charrúas del certamen.
Tras el compromiso, el entrenador de los uruguayos, Marcelo Bielsa, mostró su peor cara. El Loco se enfureció antes de la entrevista post partido y le gritó a camarógrafos y periodista, imagen que se viralizó en todo el orbe.
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Los alocados gritos de Bielsa en Guadalajara dieron la vuelta al mundo y fueron analizados por el periodista español Alexis Martín-Tamayo, más conocido como Mister Chip, quien se lanzó sobre el ex DT de la selección chilena.
El estadístico europeo ocupó sus redes sociales para criticar con fuertes palabras al Loco, a quien le dijo de todo e incluso señaló que humilla a sus propios futbolistas.
“Bielsa es un cínico, un maleducado y un soberbio. Ha tratado de muy malas maneras a muchos de sus jugadores, sobre todo a los más jóvenes e inexpertos. Los ha humillado en los entrenamientos”, partió diciendo el español.
“No te mira a la cara. No empatiza. Me importa un reverendo carajo que sea un genio con la pizarra, si es que realmente lo es, que seguramente lo será o lo llegó a ser. Gente así, cuanto más lejos, mejor”, agregó el comentarista.
El ciclo de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya terminó de la peor manera y quizá hasta su carrera como entrenador, porque no ha dado indicios de su futuro.
En síntesis
- Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 1-0 contra España en Guadalajara.
- El delantero Álex Baena anotó el gol tras un error del arquero Fernando Muslera.
- El periodista Mister Chip criticó fuertemente al entrenador Marcelo Bielsa en redes sociales.
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