El periodista español reaccionó al video donde el DT de Uruguay le grita a la cámara para que le hagan rápido la entrevista post partido.

El papelón de Uruguay en el Mundial 2026 se consumó este viernes, porque quedó eliminado en la fase de grupos tras perder por 1-0 ante España en Guadalajara.

La Celeste quedó afuera de la Copa del Mundo tras un nuevo horror de Fernando Muslera, a quien se le soltó un débil disparo de Álex Baena, que se transformó en el gol que eliminó a los charrúas del certamen.

Tras el compromiso, el entrenador de los uruguayos, Marcelo Bielsa, mostró su peor cara. El Loco se enfureció antes de la entrevista post partido y le gritó a camarógrafos y periodista, imagen que se viralizó en todo el orbe.

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Mister Chip critica fea reacción de Marcelo Bielsa en el Mundial

Los alocados gritos de Bielsa en Guadalajara dieron la vuelta al mundo y fueron analizados por el periodista español Alexis Martín-Tamayo, más conocido como Mister Chip, quien se lanzó sobre el ex DT de la selección chilena.

El estadístico europeo ocupó sus redes sociales para criticar con fuertes palabras al Loco, a quien le dijo de todo e incluso señaló que humilla a sus propios futbolistas.

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“Bielsa es un cínico, un maleducado y un soberbio. Ha tratado de muy malas maneras a muchos de sus jugadores, sobre todo a los más jóvenes e inexpertos. Los ha humillado en los entrenamientos”, partió diciendo el español.

“No te mira a la cara. No empatiza. Me importa un reverendo carajo que sea un genio con la pizarra, si es que realmente lo es, que seguramente lo será o lo llegó a ser. Gente así, cuanto más lejos, mejor”, agregó el comentarista.

El ciclo de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya terminó de la peor manera y quizá hasta su carrera como entrenador, porque no ha dado indicios de su futuro.

En síntesis

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 1-0 contra España en Guadalajara.

quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 1-0 contra en Guadalajara. El delantero Álex Baena anotó el gol tras un error del arquero Fernando Muslera.

anotó el gol tras un error del arquero Fernando Muslera. El periodista Mister Chip criticó fuertemente al entrenador Marcelo Bielsa en redes sociales.