Pese a tener todo arreglado con privilegios para el plantel, la federación echó pie atrás y les dio una "dolorosa" sanción a los futbolistas.

La selección de Uruguay es un caos tras la eliminación del Mundial 2026. Si el equipo ya venía con polémica antes del duelo con España, post adiós del torneo las miradas se fueron con Marcelo Bielsa.

El Loco tuvo constantes roces con el plantel y es un hecho que no sigue en el equipo. Pero no se quedaron ahí los problemas, ya que un severo “castigo” se viene para los jugadores.

Tras los enfrentamientos con Marcelo Bielsa y el bajo nivel que los sacó de la Copa del Mundo, la federación charrúa tomó cartas en el asunto. Ahí la primera medida es quitarles una de las grandes comodidades que había amarrado el plantel previo al torneo.

Así se va Uruguay del Mundial 2026

Según reveló el periodista charrúa, Martín Charquero, Uruguay decidió cancelar el chárter privado del plantel. Por eso, ahora los jugadores deberán volver del Mundial en vuelos comerciales.

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“Los futbolistas no volverán al país como un grupo. Cada integrante del plantel organizará su regreso de manera individual, viajando en vuelos comerciales y con diferentes destinos y escalas”, reportó el medio Marca.

Así, algunos de los futbolistas uruguayos partirán directamente a sus clubes a preparar la próxima temporada. Por su parte, habrá otro grupo que se irá de vacaciones antes de retomar su acción a nivel de equipos.

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“Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. Porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en que trabajo durante tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados”, dijo Bielsa, tras la eliminación charrúa del Mundial.