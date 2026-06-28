Se viene la eliminación directa en el Mundial 2026. Acá una guía con todos los partidos y con los canales que los darán por TV.

Tremendo desenlace de los grupos en el Mundial 2026. Son 32 las selecciones que avanzaron a los dieciseisavos de final y se plantan en la ruta que los conducirá a la gloria.

Lo interesante es que se generaron dos mitades muy distintas, al menos en teoría. Está el lado superior de la tabla, donde se encuentran Países Bajos, Alemania, Francia y España. Y está el lado inferior, donde resaltan Argentina, Brasil, Portugal e Inglaterra. A la rápida, el Mundial parece más cimentado para los trasandinos…

Además, en el cuadro se puede ver que, por ejemplo, Argentina no puede cruzarse con Brasil hasta las semifinales. Lo mismo ocurre entre España y Francia. Claro que los galos podrían encontrarse con Alemania en octavos de final. Y, ojo, Portugal y la Albiceleste podrían toparse en cuartos.

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Partidos electrizantes de 16avos de final

Quizás, el partido más interesante de los 16avos de final del Mundial 2026 es entre Marruecos y Países Bajos. Los neerlandeses consiguieron siete puntos y lideraron el Grupo F, mientras que los marroquíes sacaron el mismo puntaje, pero quedaron segundos por diferencia de goles.

Otro partido interesante en 16avos es el de Brasil con Japón. Pertenecientes a los mismos grupos paralelos de neerlandeses y norafricanos, ambos equipos están muy igualados en rendimiento. Esto, pese a que los nipones repartieron puntos ante Suecia y clasificaron con cinco unidades, en segundo lugar del Grupo F.

Uruguay quedó fuera del Mundial 2026 | Getty Images

¿Cómo quedaron los cuadros de 16avos de final?

Sudáfrica vs. Canadá (Domingo 28 de junio, 15.00 horas, SoFi Stadium, Los Ángeles). Transmite: DirecTV.

Brasil vs. Japón (Lunes 29 de junio, 13.00 horas, NRG Stadium, Houston). Transmite: DirecTV y Chilevisión.

Alemania vs. Paraguay (Lunes 29 de junio, 16.30 horas, Gillette Stadium, Foxborough). Transmite: DirecTV.

Países Bajos vs. Marruecos (Lunes 29 de junio, 21.00 horas, Estadio BBVA, Monterrey). Transmite: DirecTV y Chilevisión.

Costa de Marfil vs. Noruega (Martes 30 de junio, 13.00 horas, AT&T Stadium, Arlington). Transmite: DirecTV y Chilevisión.

Francia vs. Suecia (Martes 30 de junio, 17.00 horas, MetLife Stadium, East Rutherford). Transmite: DirecTV y Chilevisión.

México vs. Ecuador (Martes 30 de junio, 21.00 horas, Estadio Azteca, Ciudad de México). Transmite: DirecTV.

Inglaterra vs. RD Congo (Miércoles 1 de julio, 12.00 horas, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmite: DirecTV.

Bélgica vs. Senegal (Miércoles 1 de julio, 16.00 horas, Lumen Field, Seattle). Transmite: DirecTV.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (Miércoles 1 de julio, 20.00 horas, Levi’s Stadium, Santa Clara). Transmite: DirecTV.

España vs. Austria (Jueves 2 de julio, 15.00 horas, SoFi Stadium, Los Ángeles). Transmite: DirecTV.

Portugal vs. Croacia (Jueves 2 de julio, 19.00 horas, BMO Field, Toronto). Transmite: DirecTV.

Suiza vs. Argelia (Jueves 2 de julio, 23.00 horas, BC Place, Vancouver). Transmite: DirecTV.

Australia vs. Egipto (Viernes 3 de julio, 14.00 horas, AT&T Stadium, Arlington). Transmite: DirecTV.

Argentina vs. Cabo Verde (Viernes 3 de julio, 18.00 horas, Hard Rock Stadium, Miami). Transmite: DirecTV.

Colombia vs. Ghana (Viernes 3 de julio, 21.30 horas, Arrowhead Stadium, Kansas City). Transmite: DirecTV.