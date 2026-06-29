Minuto a minuto: Unión Española se mide con Colo Colo por Copa Chile

Hispanos y albos tienen la chance de despegar en el grupo E, y quedar como punteros absolutos.

La Copa Chile vuelve a ser protagonista en medio de la jornada del Mundial. El querido torneo nacional ahora dice presente con un partido clave en el grupo E entre Unión Española y Colo Colo.

Tras el reciente empate entre O’Higgins y Deportes Recoleta, la bandeja quedó servida para que hispanos y albos puedan despegarse del pelotón y sacar una importante distancia con sus más cercanos perseguidores.

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Por lo mismo, en el Estadio Santa Laura se promete un partido de aquellos entre dos elencos que hoy viven realidades completamente distintas. Unión con Ronald Fuentes busca encontrar el equipo ideal para lograr el ascenso y aprovecha la Copa Chile para probar nuevos nombres.

Por su parte, Fernando Ortiz que marcha puntero en la Liga de Primera, no deja de lado el torneo nacional y va con todos sus titulares para buscar el triunfo. Sigue todos los detalles en el minuto a minuto de Redgol.

Minuto a minuto: Unión Española se mide ante Colo Colo