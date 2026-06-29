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Minuto a minuto: Unión Española se mide con Colo Colo por Copa Chile

Hispanos y albos tienen la chance de despegar en el grupo E, y quedar como punteros absolutos.

Por Felipe Pavez Farías

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Unión y Colo Colo se miden por Copa Chile
© photosportUnión y Colo Colo se miden por Copa Chile

La Copa Chile vuelve a ser protagonista en medio de la jornada del Mundial. El querido torneo nacional ahora dice presente con un partido clave en el grupo E entre Unión Española y Colo Colo

Tras el reciente empate entre O’Higgins y Deportes Recoleta, la bandeja quedó servida para que hispanos y albos puedan despegarse del pelotón y sacar una importante distancia con sus más cercanos perseguidores. 

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Por lo mismo, en el Estadio Santa Laura se promete un partido de aquellos entre dos elencos que hoy viven realidades completamente distintas. Unión con Ronald Fuentes busca encontrar el equipo ideal para lograr el ascenso y aprovecha la Copa Chile para probar nuevos nombres. 

Por su parte, Fernando Ortiz que marcha puntero en la Liga de Primera, no deja de lado el torneo nacional y va con todos sus titulares para buscar el triunfo. Sigue todos los detalles en el minuto a minuto de Redgol.

Minuto a minuto: Unión Española se mide ante Colo Colo

¡Se salvó Colo Colo!

4'.- Se equivoca Diego Ulloa, y en su intento por jugar con Arturo Vidal, termina habilitando a Pato Rubio. El delantero hispano llega hasta área chica pero al momento de definir Gabriel Maureira tapa su remate con el rostro. Sigue todo 0-0

¡Comenzó el partido!

1'.- Ya se juega en el Santa Laura. Unión Española mueve el balón y da inicio al duelo por Copa Chile frente a Colo Colo. Sigue todos los detalles acá.

¡Equipos a la cancha!

Unión Española y Colo Colo saltan a la cancha del Estadio Santa Laura. En minutos comienza el duelo por Copa Chile y que será arbitrado por Diego Flores.

¡La estrategia de Unión Española!

"Tenemos mucha confianza en que haremos un buen partido", avisó Ronald Fuentes en la previa del partido a TNT Sports. Ahora el DT recalcó que no le darán ningún centímetro de ventaja al Cacique.

Vamos a enfrentar al mejor equipo de Chile en este momento. Es un equipo muy difícil para generarle ocasiones. Vamos a ver como nos encontramos, pero la idea es que no defendamos tan cerca de nuestro arco”, agregó el ex Mundialista de Francia 98.

¿Porqué no juega Lautaro Pastrán?

Lautaro Pastrán no juega este lunes ante Unión Española. El delantero sufrió esguince medial en la rodilla derecha en el último partido ante O'Higgins. Estará cerca de un mes fuera de las canchas detalló Dani Arrieta en TNT Sports.

"Decidimos que pare, es una lesión que requiere tiempo. Venía haciendo buenas actuaciones pero tiene que descansar para que vuelva con todo", recalcó Fernando Ortiz sobre la situación del ariete.

Tercer partido de Colo Colo por Copa Chile

El Cacique arrastra un importante invicto en Copa Chile. En el debut goleó por 4-0 a Deportes Recoleta y tras ello, venció por 3-2 a O'Higgins.

¡Tres cambios en Colo Colo!

Fernando Ortiz mueve el equipo tras la lesión de Lautaro Pastrán. Ahora ingresa Matías Fernández por Jeyson Rojas y Álvaro Madrid lo hace por el delantero que sufrió un esguince de rodilla ante O'Higgins. También deja su lugar Joaquín Sosa por Erick Wiemberg.

Unión Española confirma once estelar

Ronald Fuentes tira toda la carne a la parrilla para enfrentar a Colo Colo. Pato Rubio vuelve al equipo titular y será el capitán ante los albos. Entre los grandes ausentes asoma Pablo Aránguiz por lesión en el último encuentro contra O'Higgins.

¡Las bajas de Colo Colo!

Para el encuentro de está tarde, Fernando Ortiz no podrá contar con Marcos Bolados, Fernando De Paul, Lautaro Pastrán, Claudio Aquino y Javier Correa. Estos dos últimos están en reintegro deportivo, por lo que serían los que podrían volver lo más pronto a jugar.

¡Colo Colo y su mensaje en apoyo a Venezuela!

Los albos saltan a la cancha del Estadio Santa Laura con un mensaje de apoyo a Venezuela tras el doble terremoto que sufrió el pasado 24 de julio.

¿Cómo va el grupo E?

El reciente domingo se disputó una nueva fecha de la Copa Chile y el grupo E registró el duelo entre O'Higgins y Deportes Recoleta. El encuentro en el Estadio El Teniente terminó 1-1, por lo que albos e hispanos se pueden despegar con un triunfo este lunes.

¡La citación de Unión Española!

El elenco de Ronald Fuentes tiene la chance de bajar a un grande en Santa Laura y ubicarse en la parte alta del grupo E de Copa Chile. Por lo mismo, prepara equipo estelar para está noche.

¡Colo Colo ya está en Santa Laura!

El Cacique presenta citación estelar para el encuentro de este lunes. Entre las sorpresas aparece Felipe Raipán, que fue el héroe ante O'Higgins y luego marcó en el clásico ante la U por la Sub 16. Entre los ausentes asoman Javier Correa y Lautaro Pastrán.

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¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! Iniciamos una nueva transmisión, ahora enfocados en la Copa Chile y el duelo entre Unión Española ante Colo Colo.

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