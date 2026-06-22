Este lateral de 33 años, ganador de ocho títulos en la Universidad Católica y defensor de los hispanos durante cuatro temporadas, reveló sus sensaciones ante la pérdida de categoría.

El 2025 fue un año tortuoso para la Unión Española y todo terminó con un descenso a la Primera B del fútbol chileno. Y un futbolista que militó durante cuatro temporadas en el cuadro de colonia abordó por primera vez la cadena de desaciertos que llevaron al tradicional club a la segunda categoría tras 27 años.

Las referencias son para Stefano Magnasco, quien estuvo invitado a DLT Sports y habló, entre otras cosas, del terrible acontecimiento que vivieron los hispanos. “La vi venir. Justo me fui el año que descienden. Institucionalmente estaban muy mal”, repasó el lateral derecho.

Agregó que “eran muy desordenados, hacían las cosas muy mal. Es lamentable, es un club con mucha historia para nivel chileno. Tiene muchas cosas, el estadio. Duele, pero yo que estaba adentro, medio que la vi venir”. Hasta nombres lanzó el multicampeón con Universidad Católica.

Magnasco dijo haber sido testigo de varias situaciones que lo hicieron anticipar el descenso. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Si no hacían cambios drásticos se iba a notar. Y lamentablemente pasó. Estaba mal administrado, el dueño está afuera y no se entera mucho de las cosas”, afirmó Magnasco. Se refería a Jorge Segovia, empresario mandamás del club, quien vive en España.

No fue al único a quien le apuntó directamente. “Después tiene gente no futbolizada que maneja. Estaba Cristian Rodríguez, que no es alguien del fútbol. Estaba encargado de los jugadores, el cuerpo técnico, la cancha”, describió el marcador de punta, quien se recupera de una lesión sufrida en Deportes Temuco el año pasado. Está en la última parte de la rehabilitación.

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Stefano Magnasco y el descenso de Unión Española a Primera B: “El malestar repercute en la cancha”

Para Stefano Magnasco, quien jugó 90 partidos en la Unión Española, bajar a la Primera B fue una consecuencia esperable por cómo se manejaba el club. “Se empezaron a hacer muchos recitales, cosas ajenas al fútbol”, afirmó el marcador de 33 años.

Con eso, el pasto del estadio Santa Laura sufrió severas consecuencias. Pero no fue todo lo que afirmó el exjugador del Groningen, donde fue compañero del capitán de Países Bajos Virgil Van Dijk. “Institucionalmente cuando la gente de arriba no te hace sentir que estamos todos en la misma, te resta”, lanzó Magnasco.

Stefano Magnasco en la Unión Española. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Vas a entrenar con un malestar, pasa algo y te molesta. Se genera un malestar que lamentablemente repercute en la cancha”, sentenció Stefano Magnasco, quien realiza la fase de reintegro deportivo y espera por una oferta para retomar su carrera a partir del segundo semestre.

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