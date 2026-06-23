La Copa del Mundo 2026 sigue con su desarrollo con partidazos en los Grupos K y L para bajar el telón de la fecha 2 del torneo.

La fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026 baja su telón con cuatro partidazos en esta jornada de martes 23 de junio, donde comenzará a haber definiciones importantes en los Grupos K y L del torneo.

El día futbolero arrancará en el Grupo K a las 13:00 (hora de Chile) con una necesitada Portugal ante Uzbekistán en Houston. Los lusos están urgidos por ganar, sobre todo tras su decepcionante empate 1-1 ante RD Congo en su debut.

A las 17:00 horas seguirá la acción con el partidazo entre Inglaterra y Ghana en Boston. Al venir ambos combinados con triunfos en sus respectivos debuts, quien gane sacará pasajes para los 16avos de final por el Grupo L.

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Por la misma zona llegará en Toronto a las 19:00 el turno de Panamá vs Croacia, dos selecciones que necesitan sumar tras haber perdido en su primer compromiso.

Cristiano Ronaldo buscará hoy anotar su primer gol en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Para cerrar el día tendremos el duelo entre Colombia y RD Congo desde las 22:00 horas en el Estadio Guadalajara. Los cafeteros están a una victoria de sellar su clasificación y afrontar un duro último partido ante Portugal con algo más de tranquilidad.

Para quienes no tengan contratado algún servicio para ver el 100% del Mundial, hay que avisar que Chilevisión transmitirá tres de los cuatro partidos de esta jornada de martes de manera gratuita en su señal abierta.

Mundial 2026: los partidos de hoy martes 23 de junio y dónde verlos

13:00 horas | Portugal vs Uzbekistán – Grupo K – Estadio Houston

Transmite: Chilevisión, D Sports, Paramount+ y Disney+.

17:00 horas | Inglaterra vs Ghana – Grupo L – Estadio Boston

Transmite: Chilevisión, D Sports, Paramount+ y Disney+.

19:00 horas | Panamá vs Croacia – Grupo L – Estadio Toronto

Transmite: Chilevisión, D Sports y Paramount+.

22:00 horas | Colombia vs RD Congo – Grupo K – Estadio Guadalajara

Transmite: D Sports y Paramount+.

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En síntesis