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Mundial 2026

Argelia vs. Jordania: Minuto a minuto y dónde ver el partido por el Mundial 2026

Los "Zorros del Desierto" y "Los Valientes" no sólo buscarán salir de perdedores, sino también evitar su eliminación de la cita planetaria en Norteamérica.

Por Alfonso Zúñiga

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Argelia y Jordania cierran la fecha 2 del Grupo J en el Mundial 2026.
© Getty ImagesArgelia y Jordania cierran la fecha 2 del Grupo J en el Mundial 2026.

Se cierra la segunda jornada del Grupo J en el Mundial 2026, donde Argentina es la exclusiva líder, y lo hará con dos equipos que buscan evitar despedirse tempranamente de la competición, como son Argelia y Jordania en Santa Clara.

Los Zorros del Desierto vienen de caer por 3-0 ante la Albiceleste con un triplete del máximo goleador del torneo, Lionel Messi. Mientras que Los Valientes cayeron con Austria en su debut absoluto en Copas del Mundo.

Una victoria para Argelia le permite depender de sí mismo para su futuro en la última fecha del Mundial 2026 ante los europeos. Un triunfo para Jordania lo manda a la definición por el primer lugar de su zona ante Argentina. Un empate clasifica a los sudamericanos como líderes de grupo.

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Sigue el minuto a minuto entre Argelia y Jordania:

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La hermosa ciudad de Santa Clara, en California, nos recibe para el último partido de este lunes, que enfrenta por el Grupo J del Mundial 2026 a las selecciones de Argelia y Jordania.

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