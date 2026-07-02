Nuevo día del Mundial 2026. Este jueves 2 de julio, se disputa la penúltima jornada de los 16avos de final.

Nuevo día de acción y emoción en el Mundial 2026. Este jueves 2 de julio se disputa el penúltimo día de los 16avos de final y saltan a la cancha grandes selecciones como España y Portugal.

Son 10 los equipos que ya están instalados en los octavos de final: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos. Hoy se suman otros tres.

Para esta jornada, la acción comienza a las 15:00 horas con el duelo España vs Austria. Más tarde, a las 19:00 horas, será el turno de Portugal con Croacia. Los ganadores de esos partidos se enfrentarán entre sí en 8vos.

Se cerrará todo a las 23:00 horas con el partido entre Suiza y Argelia. El ganador de este cruce tendrá que esperar hasta mañana para conocer a su rival, que saldrá de la llave entre Colombia y Ghana.

A las 23:00 horas, Suiza cierra la jornada de este jueves 2 de julio contra Argelia | Getty Images

Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.

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Los tres partidos de HOY 2 de julio en el Mundial 2026

15:00 horas

España vs Austria. 16avos de final.

Transmite Chilevisión, D Sports y Paramount+.

19:00 horas

Portugal vs Croacia. 16avos de final.

Transmite Chilevisión, D Sports y Paramount+.

23:00 horas

Suiza vs Argelia. 16avos de final.

Transmite D Sports y Paramount+.