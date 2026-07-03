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Mundial 2026

Australia vs. Egipto: Minuto a minuto y dónde ver juego por 16° de final del Mundial 2026

En el AT&T Stadium de Arlington, en Texas, se enfrentan los "socceroos" y los "faraones" por un lugar entre los 16 mejores equipos de la cita planetaria.

Por Alfonso Zúñiga

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Australia y Egipto se enfrentan por 16° de final del Mundial 2026.
© Getty ImagesAustralia y Egipto se enfrentan por 16° de final del Mundial 2026.

Última jornada de los 16° de final del Mundial 2026 que se abre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con el enfrentamiento que sostendrán las selecciones de Australia y Egipto, en busca de meterse en la próxima fase.

Los Socceroos clasificaron en el segundo puesto del Grupo D, donde sólo ganaron un duelo, por 2-0 a Turquía. Misma situación con los Faraones, que sólo vencieron a Nueva Zelanda por 3-1. La diferencia es que los africanos no saben de derrotas en el torneo.

Quien resulte vencedor del duelo entre Australia y Egipto se enfrentará por los octavos de final del Mundial 2026 al ganador del lance entre Argentina y Cabo Verde. Ese duelo se jugará el martes 7 de julio al mediodía en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Australia vs. Egipto: A qué hora y dónde ver EN VIVO y por TV el Mundial 2026

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Por los 16° de final del Mundial 2026 se enfrentan en el AT&T Stadium en Arlington, Texas...

AUSTRALIA vs. EGIPTO

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¡¡¡EQUIPOS A LA CANCHA!!!

AUSTRALIA y EGIPTO pisan el gramado del AT&T Stadium en Arlington, para abrir la última jornada de los 16° de final del Mundial 2026.

LA BANCA DE EGIPTO

El técnico Hossam Hassan tiene como hombres de recambio a los metas Mohamed Elshenawy, Mahdy Soliman y Mohamed Alaa; los defensores Hossam Abdelmaguid y Tarek Alaa; los volantes Nabil Donga y Mahmoud Saber; más los delanteros Trezeguet, Hamza Abdelkarim, Haissem Hassan, Ibrahim Adel y Zizo.

LA BANCA DE AUSTRALIA

Los hombres que tiene como alternativa Tony Popović son los guardametas Mathew Ryan y Paul Izzo; los defensores Milos Degenek, Jason Geria, Kai Trewin y Cameron Burgess; los volantes Cameron Devlin y Paul Okon-Engstler; más los atacantes Mohamed Touré, Adjin Hrustic, Awer Mabil, Nishan Velupillay y Tete Yengi.

LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO

El duelo entre Australia y Egipto en Arlington, Texas, será dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera, secundado por sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán. El cuarto y quinto juez son los suizos Sandro Schaerer y Stephane de Almeida.

Mientras que en el VAR estarán los también uruguayos Leodan González y Antonio García, además del alemán Bastian Dankert.

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FORMACIÓN TITULAR DE EGIPTO

Hossam Hassan confirmó su 11 estelar para enfrentar a Australia por los 16° de final del Mundial 2026...

Mostafa Shobeir en el arco; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim y Karim Hafez en defensa; Hamdi Fathi y Marwan Attia en la contención; Emam Ashour, Mostafa Zico y Mohamed Salah más adelantados; Omar Marmoush en delantera.

FORMACIÓN TITULAR DE AUSTRALIA

Tony Popović confirmó su 11 estelar para enfrentar a Egipto en Arlington...

Patrick Beach en el arco; Alessandro Circati, Harry Soutar y Lucas Herrington en defensa; Aziz Behich, Aiden O'Neill, Jackson Irvine y Jordan Bos en mediocampo; Cristian Volpato, Conor Metcalfe y Nestory Irankunda en delantera.

¿CÓMO LLEGARON A ESTA INSTANCIA?

AUSTRALIA terminó en el segundo puesto del Grupo D con cuatro unidades y mejor diferencia de gol que Paraguay, quien fue como mejor tercero.

EGIPTO hizo lo propio en el Grupo G, donde dejó en el camino a Irán tras una dramática última jornada.

ÚLTIMA JORNADA DE LOS 16° DE FINAL DEL MUNDIAL 2026

La jornada de viernes se abre con este importante duelo en Arlington, Texas, donde se conocerá al próximo rival de Argentina (o Cabo Verde) en los octavos de final.

AUSTRALIA vs. EGIPTO

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