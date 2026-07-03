En el AT&T Stadium de Arlington, en Texas, se enfrentan los "socceroos" y los "faraones" por un lugar entre los 16 mejores equipos de la cita planetaria.

Última jornada de los 16° de final del Mundial 2026 que se abre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con el enfrentamiento que sostendrán las selecciones de Australia y Egipto, en busca de meterse en la próxima fase.

Los Socceroos clasificaron en el segundo puesto del Grupo D, donde sólo ganaron un duelo, por 2-0 a Turquía. Misma situación con los Faraones, que sólo vencieron a Nueva Zelanda por 3-1. La diferencia es que los africanos no saben de derrotas en el torneo.

Quien resulte vencedor del duelo entre Australia y Egipto se enfrentará por los octavos de final del Mundial 2026 al ganador del lance entre Argentina y Cabo Verde. Ese duelo se jugará el martes 7 de julio al mediodía en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

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Sigue el minuto a minuto entre Australia y Egipto: