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Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se emociona y recuerda a Diogo Jota tras clasificar con Portugal en el Mundial 2026

Tras la clasificación de Portugal en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo homenajeó a Diogo Jota, habló de él y le dedicó el triunfo.

Por Javiera García L.

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Cristiano Ronaldo recordó a Diogo Jota
© Getty ImagesCristiano Ronaldo recordó a Diogo Jota

En un partido emocionante y polémico, Portugal venció a Croacia y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Fue un triunfo por 2-1 de los lusos, quienes pasaron un susto con un gol anulado croata a los 90’+13.

La jornada fue especial. Más allá de la clasificación, en la mente de los jugadores estaba Diogo Jota, fallecido hace un año hoy 3 de julio. Por eso, Cristiano Ronaldo tuvo un gesto y palabras para su excompañero.

Al terminar el partido, el Bicho se puso una camiseta con el número 21, el que utilizaba Diogo Jota. Se emocionó y apuntó al cielo en una imagen recorrió el mundo.

Queríamos homenajearlo de la mejor manera, fue justo hace un año que nos dejó y queríamos ganar por él también. Ha estado con nosotros”, declaró el delantero después en la zona mixta.

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Portugal y Cristiano Ronaldo recuerdan a Diogo Jota tras clasificar en el Mundial 2026

La figura de Diogo Jota ha estado más que presente en esta Copa del Mundo. Sus padres acompañaron a la selección a Estados Unidos para ver su participación y todos los jugadores portan una pulsera con su nombre.

En sus redes sociales, Cristiano Ronaldo después celebró la clasificación y se la dedicó al fallecido jugador del Liverpool. “Vencimos por nosotros, por Diogo y por Portugal”, declaró.

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