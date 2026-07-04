Davoo Xeneize reaccionó a la imitación hecha por Stefan Kramer. El streamer argentino se tomó el video con mucho humor.

Justo antes de la clasificación de Argentina en el Mundial 2026, el humorista Stefan Kramer se lució con una imitación que nadie esperaba: la de Davoo Xeneize, el streamer trasandino más famoso del mundo deportivo.

El comediante ha estado muy muy activo durante el desarrollo de la Copa del Mundo. Sus últimas “víctimas” han sido Sebastián Beccacece, Marcelo Bielsa, Lionel Messi y hasta Kylian Mbappé.

Sin embargo, la de Davoo Xeneize es la más exitosa hasta ahora. El imitador se puso un polerón de la selección trasandina, utilizó el mismo fondo que usa el streamer en sus videos y comenzó a hablar de la Albiceleste.

En el video, habló sobre lo que sería el duelo contra Cabo Verde y hasta le pidió a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que dejara de ayudar a Argentina “porque se está notando”.

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Davoo Xeneize se toma con humor la imitación de Stefan Kramer: así fue su reacción

Después del esforzado triunfo de Argentina sobre Cabo Verde, Davoo Xeneize inició su stream y aprovechó de ver el video de Stefan Kramer. Se lo tomó con humor, aunque no quedó tan satisfecho con la imitación.

“No hablo así, chat, y no gesticulo así tampoco”, partió diciendo. “No digo así los años, nunca analicé eso. ¿En serio así soy yo, chicos?”, consultó después a sus seguidores.