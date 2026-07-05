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Mundial 2026

México vs Inglaterra: minuto a minuto, goles y dónde ver EN VIVO los octavos de final del Mundial 2026

Partidazo que trae polémica desde las delegaciones y hotelazos entre ambos países. Quien gane avanzará a cuartos de final.

Por Nelson Martinez

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Choque que ya se calentó desde la previa con guerra de declaraciones.
© Getty.Choque que ya se calentó desde la previa con guerra de declaraciones.

México sale a la cancha del Estadio Azteca a seguir pavimentando su sueño en el Mundial 2026. Los locales solo saben de victorias, pero al frente tendrán ahora un rival de temer para clasificarse a cuartos de final.

Inglaterra asusta con Harry Kane a la cabeza, en un partido que tiene polémica desde antes. Los europeos llegaron con lo justo al hotel de concentración para despistar a hinchas rivales y evitar ruidos molestos, tal como lo hicieron con Ecuador.

Sin embargo, la fanaticada azteca igual se las arregló para hacerle sentir la localía a sus contrincantes. Por eso, en un duelo que tiene aviso de posible tormenta eléctrica, promete acción entre dos equipazos del Mundial.

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Minuto a minuto:

¡AL FIN! EQUIPOS A LA CANCHA

Tras una larga espera, los elencos ingresan al campo de juego para cantar los himnos e iniciar el partido.

ASÍ LO VIVE LA HINCHADA A POCO DE COMENZAR EL DUELO

Pese a la lluvia, los aztecas tienen una fiesta en su estadio.

EQUIPOS TRABAJAN EN LA CANCHA Y SE JUEGA A LAS 21.00 HORAS

Todo listo para el partido que se atrasó en una hora por tormenta eléctrica.

DE A POCO SE VAN LAS NUBES

Así luce el Estadio Azteca a casi media hora del inicio del encuentro.

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EN MÉXICO QUIEREN HACER HISTORIA

Así palpita su DT el duelo minutos antes del desafío.

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ASÍ LUCE LA CANCHA A POCO DE UNA HORA DEL INICIO

Desde México llegan los reportes por el estado del terreno de juego tras la lluvia y tormenta.

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SE REFUGIAN LOS HINCHAS

Tras la copiosa lluvia y alerta de tormenta eléctrica, los fanáticos esperan bajo techo el partido que se aplazó en una hora.

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LA FIFA LO HACE OFICIAL: SE ATRASA EL DUELO

"La seguridad y protección de todas las personas es la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y cooperación", es parte del mensaje de la FIFA. Se retrasa una hora e inicia a las 21:00 de Chile.

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SE RETRASA EL PARTIDO POR TORMENTA ELÉCTRICA

Así lo confirma la prensa local, en información que la FIFA hará oficial en los próximos minutos. Por ahora se juega desde las 21.00 horas de Chile.

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NI LA LLUVIA FRENA A LOS HINCHAS LOCALES

Así se palpita la previa en el Estadio Azteca.

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EL XI DE INGLATERRA

Con Harry Kane a la cabeza, estos son los elegidos por Thomas Tuchel.

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FORMACIÓN DE MÉXICO

Definidos los XI aztecas, mientras sigue la lluvia en el Estadio Azteca.

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LA CAÓTICA LLEGADA INGLESA AL ESTADIO AZTECA

Luego de la ruidosa recibida de hinchas mexicanos a su rival en el hotel, ahora les dan la bienvenida rumbo al estadio.

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ASÍ LLEGÓ INGLATERRA A OCTAVOS DE FINAL

Gracias a Harry Kane, Inglaterra lo dio vuelta y sacó pasajes a cuartos.

ASÍ CLASIFICÓ MÉXICO A OCTAVOS DE FINAL

Con triunfazo categórico ante Ecuador, los anfitriones meten miedo ahora en cuartos.

¿SE JUEGA A LA HORA?

Tal como estava previsto, comenzó la lluvia y hay aviso de tormenta en Ciudad de México.

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COMIENZA EL MINUTO A MINUTO MUNDIALERO

Buenas tardes amigos, inicia acá toda la acción de un partidazo de octavos de final entre México e Inglaterra. El duelo está pactado para arrancar a las 20.00 horas de Chile y acá puedes seguir todos los detalles.

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