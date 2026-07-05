Partidazo que trae polémica desde las delegaciones y hotelazos entre ambos países. Quien gane avanzará a cuartos de final.

México sale a la cancha del Estadio Azteca a seguir pavimentando su sueño en el Mundial 2026. Los locales solo saben de victorias, pero al frente tendrán ahora un rival de temer para clasificarse a cuartos de final.

Inglaterra asusta con Harry Kane a la cabeza, en un partido que tiene polémica desde antes. Los europeos llegaron con lo justo al hotel de concentración para despistar a hinchas rivales y evitar ruidos molestos, tal como lo hicieron con Ecuador.

Sin embargo, la fanaticada azteca igual se las arregló para hacerle sentir la localía a sus contrincantes. Por eso, en un duelo que tiene aviso de posible tormenta eléctrica, promete acción entre dos equipazos del Mundial.

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