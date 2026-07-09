La Copa del Mundo inicia su ronda de los ocho mejores con un partidazo que reedita un choque visto en el Mundial de Qatar 2022.

Tras un día sin partidos por fin vuelve la acción este Mundial 2026 con el inicio de sus cuartos de final. Ya solo quedan ocho selecciones en competencia, quienes lucharán por superar esta barrera para instalarse entre los cuatro mejores de esta cita planetaria.

Esta etapa se desarrollará entre este jueves 9 y el sábado 11 de junio, con cuatro partidazos que se tomarán la agenda del deporte rey. Y es que el tener jugando a Francia, España, Inglaterra, Argentina o Marruecos es algo que no se ve siempre.

La pelota comenzará a rodar hoy jueves con el choque entre Francia y Marruecos en el Gillette Stadium de Boston, donde se reeditará una de las semifinales del pasado Mundial de Qatar 2022. En esa ocasión, ganaron los galos por 2-0 para instalarse en la final del torneo.

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El partido de hoy jueves 9 de julio en el Mundial 2026: Inician los cuartos de final

16:00 horas

Francia vs Marruecos – Gillette Stadium de Boston

Transmite D Sports, Paramount+ y DAZN.

La programación de los cuartos de final:

📅 jueves 9 de julio

16:00 hrs: Francia vs. Marruecos | Estadio Boston.

📅 VIERNES 10 de julio

15:00 hrs: España vs. Bélgica | Estadio Estadio Los Ángeles.

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📅 sábado 11 de julio

17:00 hrs: Noruega vs. Inglaterra | Estadio Miami.

Noruega vs. Inglaterra | Estadio Miami. 21:00 hrs: Argentina vs. Suiza | Estadio Kansas City.

Así está el cuadro del Mundial 2026.

En síntesis