La cita planetaria ya conoce a los últimos ocho equipos que seguirán soñando con levantar la Copa del Mundo 2026. Europa domina el torneo.

El Mundial 2026 ya tiene definidos los cruces de los cuartos de final y son sólo partidazos. Este martes se conocieron a los últimos dos clasificados a la ronda de los ocho mejores, donde habrá cruces imperdibles para los hinchas.

Con Francia, Argentina e Inglaterra como los firmes candidatos al título, además de Noruega siendo la gran revelación, la cita planetaria tiene listos a los equipos que pelearan por la Copa del Mundo. Todo esto tras la primera pausa del torneo este miércoles, donde no tendremos fútbol.

Eso sí, hay un detalle importante y es el claro dominio de parte de Europa en el torneo. De los ocho clasificados, seis son de ese continente, mientras que Sudamérica se pone con un representante, lo mismo que África.

¡Todo listo! Estos son los cruces de los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 ya están listos para disputarse. Los ocho últimos equipos que quedan en competencia en la cita planetaria tienen rivales para seguir peleando por un lugar en las semifinales.

Así queda el cuadro del Mundial 2026 rumbo a cuartos de final. Foto: RedGol.

Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.

La primera llave de la próxima fase será entre dos de los mejores hasta ahora. Francia y Marruecos abrirán la acción este jueves 9 de julio desde las 16:00 horas después de dejar en el camino en duelos muy sufridos a Paraguay y Canadá respectivamente.

El segundo partido de cuartos de final del Mundial 2026 será con otro de los serios candidatos en la cancha. España enfrenta a Bélgica el día viernes 10 a partir de las 15:00 horas con un festival de figuras como Lamine Yamal y Kevin De Bruyne tratando de dar ese paso a semifinales.

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Ya el día sábado llegará la jornada doble, la que comenzará con la revelación tratando de hacer historia. Noruega se mide con Inglaterra el próximo sábado 11 de julio desde las 17:00 horas con el duelo de goleadores entre Erling Haaland y Harry Kane como su gran atractivo.

Finalmente están los que se clasificaron este martes. Argentina sigue vivo tras su polémica remontada contra Egipto y se citó con Suiza, que viene de eliminar a Colombia en el último duelo de los octavos, el mismo sábado 11 pero a partir de las 21:00 horas.

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Los cuartos de final del Mundial 2026 ya están definidos y se vienen partidos de infarto por la clasificación a las semifinales. Ocho selecciones quedan en carrera pero sólo cuatro podrán seguir soñando con alzar la Copa del Mundo.

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?

Con los cuartos de final ya definidos, ocho equipos pelearán por alcanzar las semifinales del Mundial 2026. Estas llaves se disputarán entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, ambas a las 15:00 horas.

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En resumen, los cuartos de final del Mundial 2026