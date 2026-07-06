El delantero la está rompiendo en la cita planetaria, pero para Jarita hay una manera de detenerlo. Eso sí, no es como lo hizo con Edinson Cavani en el pasado.

Erling Haaland remece el Mundial 2026 siendo el pilar de una Noruega histórica. Este domingo el Androide marcó los dos goles con los que los Vikingos eliminaron a Brasil y así clasificar a los cuartos de final de la cita planetaria.

El rendimiento que ha tenido el artillero del Manchester City ha cautivado a los hinchas en todo el planeta. Pero más allá de un nivel superlativo, para Gonzalo Jara aún hay una manera en la que se le puede frenar.

El bicampeón de América y mundialista con Chile abordó el momento que atraviesa el Androide en el certamen, dejando algunos consejos a los defensas que deberán pararlo en la próxima ronda. No obstante, remarcó que a uno de los jugadores de Brasil simplemente lo tiene “de casero“.

Gonzalo Jara le explica al Mundial 2026 cómo frenar a Erling Haaland

Si bien en el Mundial 2026 todavía no han encontrado la forma, Gonzalo Jara parece tenerla. El ex defensor de Chile sorprendió al hablar sobre lo hecho por Erling Haaland ante Brasil y entregar las claves para poder detenerlo dentro de la cancha.

Erling Haaland lideró el triunfo de Noruega ante Brasil en el Mundial 2026 y Gonzalo Jara aprovechó para dar la receta para detenerlo. Foto: Getty Images.

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En Los Tenores Mañaneros de Radio ADN, el bicampeón de América destacó cómo el goleador ha sido un dolor de cabeza para Gabriel, quien no pudo pararlo en el torneo ni en las ocasiones en las que se han enfrentado. “Lo que me sorprende es que un jugador como Magalhaes dio tanta ventaja como la dio“.

“Lo tiene de casero en el Arsenal, en el gol de ayer cabecea muy libre y solo. Después, en jugadas determinantes cuando lo choca...”, complementó el pilar de la Generación Dorada de nuestro país.

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Fue tras ello que Gonzalo Jara entró de lleno en la fórmula para frenar a Erling Haaland y no, no es como lo hizo él con Edinson Cavani y el recordado dedo años atrás. “Lo digo por experiencia. Cuando marcas a un tipo tan grande no tienes que apegarte a él o el tipo de absorbe, te toma y te gira, no te lo sacas más“.

Habrá que ver si es que los consejos del ex zaguero chileno llegan a oídos de Inglaterra. En los cuartos de final la tarea no será nada de fácil, pero son varios los ingleses que se han enfrentado a él en la Premier League y de seguro lo están estudiando a más no poder.

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Erling Haaland quiere seguir haciendo historia junto a una Noruega que se ha robado el corazón de los hinchas en el Mundial 2026. El Androide está intratable y espera mantener su buena racha para seguir soñando con levantar el título.

El próximo partido de Noruega en el Mundial 2026

Erling Haaland y Noruega ahora ponen la mira en los cuartos de final del Mundial 2026 con un partidazo por delante. El próximo sábado 11 de julio desde las 17:00 horas los Vikingos chocan con Inglaterra en busca de las semifinales del torneo.

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En resumen, Jara y Haaland