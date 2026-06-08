El bicampeón de América criticó sin piedad al zaguero del Cacique luego de ser titular pero no estar a la altura contra Huachipato. Enfatizó en que no es lo que el club necesita.

Javier Méndez no levanta en Colo Colo y sigue llenándose de críticas. El defensor, que llegar esta temporada como uno de los refuerzos más importantes, volvió a ser titular y fue uno de los puntos bajos en la derrota del Cacique contra Huachipato.

Sin opciones de clasificar por el triunfo de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción, Fernando Ortiz decidió darle la confianza para ir desde el primer minuto en la Copa de la Liga. Sin embargo, su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado y los hinchas no son los únicos que pierden la paciencia, como dejó claro Gonzalo Jara.

El ex zaguero de la selección chilena sacó toda la artillería para criticar con fuerza el desempeño que ha tenido el charrúa de 31 años. Tanto, que incluso aseguró que no tiene nivel para jugar en el Cacique.

Gonzalo Jara sepulta a Javier Méndez en Colo Colo

El rendimiento que ha tenido Javier Méndez ha decepcionado a Colo Colo. El defensor llegó como estrella pero casi no ha jugado y, cuando lo ha hecho, ha mostrado un nivel que deja mucho que desear.

Javier Méndez sigue dejando más dudas que certezas en Colo Colo. Foto: Photosport.

Gonzalo Jara, que sabe lo que es usar ese lugar, fue categórico cuando le consultaron por el charrúa. “No es de mi gusto de defensor central, creo que para Colo Colo tampoco lo es. Fue mejorando el tema de Sosa que sí ha sido una buena incorporación, que le costó al principio pero se fue acomodando”, dijo en Los Tenores Mañaneros de Radio ADN.

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En esa misma línea, el bicampeón de América insistió en que el uruguayo está más que al debe. “Lo de Méndez es muy poco, muy poco. Eso, sumado al buen momento de Villagra, no sabemos si es lo que da”.

“Cuando uno de los grandes, dependiendo de la propuesta, pero los centrales de equipo grande deben saber jugar hacia atrás. Creo que deben tener buen inicio de juego“, complementó.

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Si bien destacó cómo va por arriba, para Gonzalo Jara el nivel de Javier Méndez no es para un club tan importante como el Cacique. “Para mí tiene buen juego aéreo, es fuerte, pero no cumple con cosas esenciales para un defensor central que Colo Colo requiere“.

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“Quizás en Uruguay se juega de otra manera, con centrales más estáticos o ser un equipo más cerrado. Quizás brilla en un equipo que espera y aguanta, pero para el Colo Colo de hoy se ve demasiado expuesto“, sentenció.

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Javier Méndez tiene mucho por mejorar si es que quiere de verdad ser un aporte para Colo Colo. El defensor está en deuda con el Cacique y la paciencia ya se acaba en un Cacique donde no hay margen de error.

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En resumen, Colo Colo y Méndez

Decepción total como refuerzo estelar: El defensor uruguayo de 31 años, Javier Méndez , desaprovechó una nueva oportunidad como titular en la derrota de Colo Colo ante Huachipato . Su opaco rendimiento en la Copa de la Liga confirma que sigue muy por debajo de las expectativas generadas tras su llegada, agotando rápidamente la paciencia de los hinchas del “Cacique”.

El defensor uruguayo de 31 años, , desaprovechó una nueva oportunidad como titular en la derrota de ante . Su opaco rendimiento en la Copa de la Liga confirma que sigue muy por debajo de las expectativas generadas tras su llegada, agotando rápidamente la paciencia de los hinchas del “Cacique”. El lapidario análisis de Gonzalo Jara: El histórico zaguero de La Roja y bicampeón de América fue categórico al evaluar al charrúa. Jara aseguró que Méndez “no es de mi gusto” y sentenció que derechamente no tiene el nivel para ser el central de un equipo grande, contrastando su bajo aporte con la consolidación que han mostrado en la misma zona jugadores como Joaquín Sosa y Villagra .

El histórico zaguero de La Roja y bicampeón de América fue categórico al evaluar al charrúa. Jara aseguró que Méndez “no es de mi gusto” y sentenció que derechamente no tiene el nivel para ser el central de un equipo grande, contrastando su bajo aporte con la consolidación que han mostrado en la misma zona jugadores como y . Incompatibilidad táctica con el esquema albo: Desde el punto de vista técnico, Jara explicó que al uruguayo le falta la capacidad de tener un buen inicio de juego desde el fondo, un requisito esencial en Macul. Aunque reconoció su fortaleza y buen juego aéreo, el ex seleccionado nacional argumentó que el estilo estático de Méndez encajaría mejor en un equipo defensivo, viéndose “demasiado expuesto” en la actual propuesta del técnico Fernando Ortiz.

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