El King explotó contra el juez del compromiso luego de negarle dos goles con el VAR. Enfatizó en que ellos sí se lo tomaron en serio pese a jugar eliminados.

Arturo Vidal y Colo Colo no quedaron para nada conformes con el arbitraje ante Huachipato. La derrota del Cacique por la cuenta mínima ante los Acereros en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026 estuvo marcada por una actuación discutible de Nicolás Gamboa.

El polémico juez otra vez se ve envuelto en problemas con el Eterno Campeón. Ahora, por cobros y dos goles anulados con el VAR por posiciones de adelanto que no convencen en el camarín albo, desde donde salieron a pegarle con todo.

Y es que si ya las palabras de Javier Correa incendiaron por completo las cosas, el King apareció para apagar el fuego con bencina. Esto, ya que se sumó a los dardos contra el silbante, al que calificaron hasta de poco serio.

Arturo Vidal dispara contra el arbitraje en la eliminación de Colo Colo de la Copa de la Liga

El arbitraje de Nicolás Gamboa nuevamente es tema en Colo Colo. El árbitro suma otra polémica más dirigiendo al Cacique y se gana tremendas críticas desde el plantel, tal como lo dejó claro Arturo Vidal.

Arturo Vidal criticó con todo el arbitraje de Nicolás Gamboa en la derrota de Colo Colo ante Huachipato. Foto: Photosport.

El King conversó con los medios de comunicación en el Estadio CAP luego de lo ocurrido frente a Huachipato y fue consultado por lo hecho por el juez, dando una lapidaria respuesta. “Ustedes vieron“, lanzó de entrada.

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Tras ello, Arturo Vidal se le tiró al cuello a Nicolás Gamboa y aseguró que fueron los únicos que le tomaron el peso al partido. “Está bien que quedáramos eliminados, que el partido no tuviera mucha importancia, pero somos serios, al vestir esta camiseta lo hacemos con todo el corazón, nos jugamos la vida y que pasen estas cosas...”.

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En esa misma línea, el King hizo un llamado a la ANFP para que los jueces dejen de ser protagonistas y entiendan su lugar en la cancha. “Ya más no puedo decir. Ojalá no vuelva a pasar, le damos mucha importancia a cualquier copa que nos toca jugar”.

Habrá que esperar para ver si es que estas declaraciones le traen más problemas al Eterno Campeón. El Tribunal de Disciplina puede actuar de oficio si considera fuera de lugar los reclamos, aunque se entiende que todo es en medio de la calentura que deja la derrota.

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Colo Colo vuelve a tener problemas con el arbitraje cuando Nicolás Gamboa está en la cancha. Arturo Vidal ya le sacó la foto al juez, al que mandó a ser más serio en todo momento.

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En resumen, Vidal y Colo Colo