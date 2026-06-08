Colo Colo y la U de Chile se despidieron de la Copa de la Liga 2026 con tremendas polémicas. Javier Correa y Fernando Gago se vieron involucrados en un conflicto con los árbitros de sus encuentros, los que ahora les pueden valer una denuncia en el Tribunal de Disciplina.
Al mediodía en el empate del Bulla con Audax Italiano, el entrenador cuestionó el desempeño de Cristián Galaz. “Respecto al arbitraje, en el segundo tiempo tardaron en salir; si nosotros lo hacemos, me suspenden o me multan. Además, hubo una reacción del lado del asistente que me faltó el respeto. Puedo aceptar debates, pero la falta de respeto no la voy a tolerar“, señaló sobre el hecho.
Por su parte, el atacante disparó con todo contra Nicolás Gamboa luego de la derrota del Cacique contra Huachipato. “El árbitro hizo lo imposible por cobrar el offside. Lo imposible. Buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble: siempre que nos toca, nos caga. Siempre. Viene de hace años“, lanzó el goleador albo.
Javier Correa y Fernando Gago complican a Colo Colo y la U por críticas al arbitraje
Las declaraciones contra el arbitraje que dejaron Javier Correa y Fernando Gago puede traer consecuencias. Las quejas del delantero de Colo Colo y el técnico de la U tienen a los involucrados pensando seriamente en una sanción por escritorio.
Fernando Gago en la U y Javier Correa en Colo Colo criticaron con todo el arbitraje. Foto: Photosport.
Fue el periodista Alberto Jesús López quien en Los Tenores Mañaneros de Radio ADN soltó la bomba. “La comisión arbitral analiza si hay denuncia por Correa y por Gago“, reveló.
Los dos apuntados dieron sus incendiarias declaraciones una vez finalizados los partidos, por lo que no entrarían dentro de su informe. Eso sí, el apoyo visual de la televisión permitiría que, si así lo quieren, el Tribunal de Disciplina pueda actuar de oficio para castigarlos.
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Ahora, la gran duda será el contexto en el que se aplicarían esas sanciones. Con ambos equipos eliminados de la Copa de la Liga, quedarían acumulados para la próxima versión.
Habrá que esperar para ver qué decisión toma la Comisión Arbitral respecto a estos casos. Sin duda un castigo no caería nada de bien en un momento como este, pero ya no hay manera de negar lo que dijeron frente a las cámaras.
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Javier Correa y Fernando Gago esperan para saber lo que pasará con las posibles sanciones que puedan tener por criticar el arbitraje. Colo Colo y la U lamentan polémicas innecesarias después de quedar eliminados de la Copa de la Liga por sus propios errores.
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En resumen, Colo Colo y la U
- Duros ataques contra los árbitros tras las eliminaciones: Las despedidas de Colo Colo y Universidad de Chile en la Copa de la Liga 2026 terminaron con gruesos descargos frente a los micrófonos. El DT azul, Fernando Gago, denunció faltas de respeto del cuerpo arbitral de Cristián Galaz; mientras que el goleador albo, Javier Correa, destrozó a Nicolás Gamboa por el uso del VAR, lanzando una acusación gravísima: “Siempre que nos toca, nos caga”.
- La Comisión Arbitral evalúa denuncias de oficio: Ante el calibre de estas declaraciones públicas, el periodista Alberto Jesús López reveló en Radio ADN que la Comisión Arbitral está analizando seriamente llevar ambos casos al Tribunal de Disciplina. Al haber ocurrido en zona mixta y conferencias, el tribunal tiene la facultad de actuar de oficio utilizando el respaldo audiovisual de la televisión para aplicar castigos disciplinarios.
- Sanciones acumulables para el futuro: El gran problema para los involucrados es el contexto en el que se darían estas eventuales suspensiones. Como el “Cacique” y el “Romántico Viajero” ya están matemáticamente fuera de competencia por la Copa de la Liga, cualquier castigo impuesto a Correa o Gago no se cumpliría ahora, sino que quedaría acumulado directamente para la próxima edición de este torneo.