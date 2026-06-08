El mediocampista sumó minutos de emergencia y marcó su primer gol en el Bulla después de haber sido marginado de la cita planetaria. Fernando Gago tiene en sus manos su futuro.

Lucas Romero ha sufrido en la U de Chile uno de los golpes más importantes de su carrera. El volante de 23 años dejó Paraguay para jugar en el primer grande de su carrera, pero las cosas no salieron bien y terminó quedándose hasta afuera del Mundial 2026.

El mediocampista llegó al Bulla con la idea de tener rodaje en un club importante y así llegar mejor a la cita planetaria, Sin embargo, los planes se complicaron al quedar cortado tanto por Francisco Meneghini como por Fernando Gago, por lo que necesitaba una revancha que le permitiera recuperar confianza.

Y esto ocurrió este domingo, cuando entró de emergencia por la lesión de Charles Aránguiz y anotó el gol del empate contra Audax Italiano. Uno que pese a no servirle al club, sí le permite tomar un respiro y emocionar a su pareja a la distancia después de lo que significó quedar abajo del avión de Paraguay rumbo a la cita planetaria.

Pareja de Lucas Romero celebra a distancia su revancha en la U

A Lucas Romero la vida le vuelve a sonreír después de haberse quedado afuera del Mundial con Paraguay. El mediocampista se saca la mufa y celebra su primer gol en el Romántico Viajero, lo que significa un bálsamo en medio de un año muy duro a nivel personal.

Lucas Romero marcó su primer gol con la U y su pareja lo festejó con emoción. Foto: Instagram.

El no viajar con su selección lo dejó muy dolido, pero ya no le queda otra que salir a flote. Su tanto contra Audax Italiano significa un importante impulso y bien lo sabe su pareja, Dahiana Zárate, quien desde suelo paraguayo emocionó a los hinchas con un mensaje.

Publicidad

Publicidad

A través de su cuenta de Instagram, la compañera de Lucas Romero celebró con todo su primer gol con la U justo tras quedar afuera del Mundial. “En medio de la tristeza, siempre aparece una razón para seguir creyendo“, señaló.

ver también ¡Sufre la U! Charles Aránguiz queda descartado para lo que resta del primer semestre

Eso no es todo, ya que el panorama puede cambiar por completo para el jugador de aquí en adelante. La lesión de Charles Aránguiz deja un cupo en el mediocampo por el que pelear y, anotando como ante los Tanos, de seguro le meterá presión a Fernando Gago.

Con su actuación frente a Audax Italiano, el volante llegó a los 6 partidos oficiales en total con el elenco estudiantil En ellos ha aportado con 1 gol, no tiene asistencias y alcanza los 311 minutos dentro de la cancha, números pobres hasta ahora pero que podrían mejorar en la segunda rueda.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Debe seguir Lucas Romero en la U? ¿Debe seguir Lucas Romero en la U? Ya votaron 0 personas

Lucas Romero define lo que pasará con su carrera. El mediocampista vuelve al gol con la U y celebra después de la amargura que significó el perderse el Mundial con Paraguay, una herida que intentará sanar a toda costa.

Publicidad

Publicidad

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

ver también La U eliminada: La Calera lidera la tabla de posiciones y clasifica a semifinales de Copa de la Liga

En resumen, la U y Romero