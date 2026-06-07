El Romántico Viajero intentó pero no pudo lograr la hazaña y se despidió del torneo. La Calera cumplió ante La Serena y sacó pasajes en la agonía.

La U de Chile suma el primer fracaso del proceso de Fernando Gago tras quedar eliminada de la Copa de la Liga. Este domingo el Romántico Viajero empató por 2 a 2 ante Audax Italiano, quedándose sin opciones de alcanzar el liderato de la tabla de posiciones y así las semifinales del torneo.

El elenco estudiantil necesitaba un milagro para poder seguir con vida, ya que además de necesitar un triunfo debía esperar a lo que pasara con Unión La Calera. Los Cementeros, en el norte, lograron vencer a Deportes La Serena y gracias al gol agónico de Lucas Romero lograron asegurar su lugar en la ronda de los cuatro mejores.

La jornada marca el segundo revés del elenco estudiantil en la temporada 2026, luego de haber quedado afuera de la Copa Sudamericana. Esto deja al Bulla sólo con la Copa Chile y la Liga de Primera por delante si es que quiere celebrar a fin de año.

La U dice adiós a la Copa de la Liga: La Calera clasifica como líder a semifinales

Con una definición de infarto, la U igualó con Audax Itliano 2 a 2 y ambos quedaron eliminados de la Copa de la Liga. La igualdad agónica del Romántico Viajero dejó a los Itálicos afuera por la victoria 0 a 2 de Unión La Calera frente a Deportes La Serena.

Unión La Calera venció a La Serena y, gracias al empate de la U con Audax, se quedó con el liderato de la tabla de la Copa de la Liga. Foto: U. La Calera.

En el norte, los Cementeros lograron el triunfo con los goles de Carlo Villanueva. En el Estadio Nacional, los Tanos estaban consiguiendo la clasificación luego de los tantos de Michel Vaduli y Franco Troyansky, pero el tanto de Eduardo Vargas y el empate en los descuentos de Lucas Romero cambió por completo las cosas.

Publicidad

Publicidad

El resultado le permitió a Unión La Calera instalarse en el liderato de la tabla de posiciones del Grupo D con 13 puntos. Esto desplazó a Audax Italiano, que cerró la fase de grupos con 11 unidades por el gol agónico.

ver también La U sale al mercado: Lichvnosky es tentado para volver a vestir la camiseta del Bulla

En el tercer lugar termina la U de Chile con 8 puntos, muy lejos de cualquier chance a clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga. Deportes La Serena cierra en el fondo con apenas 1 unidad después de una primera rueda para el olvido.

Esto marca el primer gran fracaso del proceso de Fernando Gago al mando del elenco estudiantil. El DT llegó a levantar al equipo, pero por ahora se queda sin un torneo y muy lejos de pelear en la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad

La U lamenta un empate ante Audax Italiano que no le sirve de nada. Unión La Calera celebra en la agonía después de vencer a Deportes La Serena y asegurar su lugar en las semifinales de la Copa de la Liga 2026.

Publicidad

Publicidad

Así queda la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa de la Liga 2026

Así queda la tabla de posiciones del Grupo D de Copa de la Liga.

ver también Lucas Romero borra a la U y Chile: agente descarta a Limache y revela las tres ligas que lo buscan

En resumen, la U y la tabla de la Copa de la Liga 2026