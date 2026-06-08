El palo de Dalcio Giovagnoli por el mercado de fichajes de Primera B: “No queremos traer por traer”

El entrenador de Santa Cruz ganó partido clave ante Rangers pero ahora se enfoca en traer refuerzos de calidad para salir del fondo de la tabla.

Una verdadera final se registró en el cierre de la primera rueda de la Primera B. Deportes Santa Cruz se convirtió en el invitado de piedra y superó por 1-0 a Rangers de Talca.

Con este resultado el elenco dirigido por Dalcio Giovagnoli alcanzó las 12 unidades y estiró la distancia con el rojinegro a nueve puntos, dejándolo en el fondo de la tabla.

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Pero tras el triunfo, el entrenador trasandino de 63 años adelantó lo que será el mercado de fichajes que se avecina. Proceso donde mandó potente recado para la directiva de los comerciantes.

“Estamos evaluando. Hace tres, cuatro fechas que estamos acá. No es lo mismo evaluar a un jugador en una práctica que en competencia. Por eso se trato de manejar rotaciones para terminar de evaluar”, indicó Dalcio post partido.

“Queremos refuerzos, no incorporaciones. No traer por traer. Necesitamos jugadores con ritmo de competencia”, recalcó Giovagnoli sobre los nombres que van a considerar.

Primera B: ¿Cuántos refuerzos buscará Santa Cruz?

Al igual que en la Liga de Primera, son tres opciones de contrataciones y se puede sumar una cuarta plaza si se termina una cesión de forma anticipada.

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Por lo mismo, en Santa Cruz miran de reojo al plantel estelar de cara a lo que será la Copa Chile para definir los lugares a invertir.

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“La idea original de la secretaria técnica y dirigentes, es reforzar un jugador por línea. Hay nombres que estamos barajando. Pero queremos que vengan con ritmo de competencia. No es fácil por la demanda que puede haber en este momento y los presupuestos que puede predisponer el club”, explicó Giovagnoli sobre el desafío que se viene para el segundo semestre.

Cabe consignar que Santa Cruz disputará la Copa Chile entre el 19 de junio y el 5 de julio. Tras ello, vuelve a la Primera B con el duelo del 19 de julio ante San Marcos de Arica en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz García.

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En resumen:

Deportes Santa Cruz superó 1-0 a Rangers de Talca en la Primera B.

El técnico Dalcio Giovagnoli buscará tres refuerzos con ritmo de competencia para su plantel.

El club disputará la Copa Chile entre el 19 de junio y 5 de julio.