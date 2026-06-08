Figura de Rangers revela el drama que enfrenta como colista de la Primera B: “Me cuesta salir a la calle”

El elenco rojinegro cayó ante Santa Cruz y cerró la primera rueda sin triunfos y en la última posición con solo tres unidades.

Rangers de Talca enfrenta un complejo momento en la Primera B. El equipo dirigido por Ivo Basay cayó por la cuenta mínima ante Deportes Santa Cruz y quedó como colista absoluto de la categoría.

Tras 15 fechas disputadas, los rojinegros solo suman tres unidades. Para peor, la primera rueda no pudo ganar ningún partido. Lo que hace aún más catastrófico el escenario ya que cada equipo que sufrió esto, terminó perdiendo la categoría.

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Lo que terminó por marcar el quiebre definitivo entre el equipo y los hinchas. Situación que Basay solo atinó a ponerle el pecho a las balas.

“La gente tiene toda la razón del mundo en putearnos y reputearnos. Todos quieren que Rangers salga adelante y ahora es cuando más hay que dar la cara”, enfatizó el técnico que llegó para lograr la salvación.

El drama que enfrenta figura de Rangers: “Me cuesta salir a la calle”

El tema es que este complejo momento también se extiende al plantel profesional. En Rangers de Talca las cosas no andan bien y ninguno se salvan del paupérrimo rendimiento.

“Los hinchas lo viven desde ese lado. Se respeta y hay que aceptar las criticas. Es un trabajo donde cualquiera opina, el hincha está en su derecho”, abordó Damián González tras el pitazo final.

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El delantero charrúa ha sido uno de los puntos más altos en medio de la debacle deportivo. Sin embargo, el jugador de 33 años confesó que ya el mal rendimiento de Rangers le afecta hasta en su diario vivir.

“A mí no me gusta vivir está situación. Me cuesta salir a la calle. Me entregó al 100% pero no está alcanzando. Yo también tengo vergüenza deportiva”, aseguró bajoneado por lo ocurrido en está campaña.

Ahora Rangers tendrá su próximo desafío en la Copa Chile donde enfrentará a Universidad de Concepción (20/6), Ñublense (28/6) y nuevamente el Campanil el 5 de julio.

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Tras ello, retoma la segunda vuelta de la Primera B el 19/7 contra Antofagasta en el Calvo y Bascuñán. Lo que marcará el inicio de la posible hazaña para lograr mantener la categoría.