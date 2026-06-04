El elenco de Ivo Basay recibe Deportes Santa Cruz con el objetivo de sumar un triunfo para seguir en la lucha de la Primera B.

Rangers de Talca busca conseguir el primer triunfo del año en la Primera B. El elenco ahora dirigido por Ivo Basay sufrió un duro revés ante Cobreloa y necesita sumar para salir del fondo de la tabla.

El cuadro rojinegro marcha último en la tabla general. En 14 fechas disputadas solo suma tres puntos, los que consiguió en empates ante San Luis, Unión Española y Deportes Iquique.

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Por lo mismo, se hace urgente sumar un triunfo en el cierre de la primera rueda. En especial ante un rival directo como Santa Cruz. Lo que está programado para el sábado 6 de junio a las 20:30 horas.

“Intensificamos el ritmo de trabajo. Es algo que necesitamos mejorar. Perdimos ante Cobreloa pero por errores evitables. Ahora buscaremos sacar el partido adelante”, recalcó Ivo Basay en conferencia de prensa.

2×1 y precios populares: la medida de Rangers para evitar el descenso

Rangers disputa el último partido de la primera rueda ante Santa Cruz y necesita un triunfo para salir del fondo. Son solo tres puntos en 14 partidos disputados, por lo que sumar es una obligación para mantener chances de permanecer en la Primera B.

Para ello, la dirigencia logró el aumento de aforo para 10 mil personas en el Estadio Fiscal de Talca. “De este difícil momento salimos todos juntos”, recalcaron desde la institución del Maule.

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Con el nuevo aforo, se dispuso de 2×1 en entradas generales como Galería, Andes y Pacífico. También los abonados podrán invitar a un acompañante. Asimismo se detalla que la galería estará a $4.400 y para niños a $2.200.

Así está la tabla de la Primera B

“Vamos a tener un estadio con mucha gente y que sueña con que Rangers pueda pegar el primer golpe. Sabemos que es un rival directo y necesitamos sacar un buen resultado”, sentenció Basay.

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En resumen:

-El entrenador Ivo Basay buscará el primer triunfo de Rangers de Talca en Primera B.

-Rangers enfrentará a Deportes Santa Cruz el próximo sábado 6 de junio en Talca.

-La dirigencia autorizó un aforo de 10 mil personas con entradas en promoción 2×1.