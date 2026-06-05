Nano Díaz furiosos frente a la cámara para todo Chile, escándalo en Deportes Concepción: DT corta a jugador en público tras durísimo encontró al borde de la cancha.

Deportes Concepción perdió ante Coquimbo en su adiós de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Además, el duelo dejó para la posteridad el quiebre público y en vivo del entrenador, Fernando Díaz, y el mediocampista Nelson Sepúlveda.

Para poner en contexto, Nano Díaz decidió reemplazar a Sepúlveda poco antes del descanso, puntalmente en los 41’… el hecho desató la furia del volante.

Al dejar la cancha el jugador increpó en duros términos a su DT, totalmente fuera de sí. Pero el duro cara a cara no quedó ahí y Sepúlveda siguió dedicándole su furia a Díaz ya sentado en el banco. Todo a vista del público y las cámaras de la transmisión de TNT Sports.

Tras el duelo, Nano Díaz se vio muy molesto, tanto así que prácticamente confirmó que Sepúlveda está cortado en el Conce desde ya, en vivo y en directo durante la entrevista postpartido.

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Escándalo: Nano Díaz corta a jugador del Conce en vivo tras partido

“Pésimo, yo también estoy molesto y está claro lo que va a pasar… Va a pasar lo que tiene que pasar, no más“, dijo Nano Díaz.

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Agregó que “¿si hay una decisión ya tomada? ¿Conversé con él en el camarín? No, va a pasar lo que tiene que pasar. ¿Vamos a seguir contando con él? No sé, lo vamos a ver“.

“¿Tenemos que dialogar? No comparto eso de los jugadores que salen calientes… que por eso puedan hacer lo que quieran. Tiene que haber educación y respeto por la autoridad siempre, todos los jugadores lo saben“, complementó.

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El DT sentenció que “no me había tocado un momento así en mi carrera como técnico, por lo mismo sé lo que va a pasar. Y no, no he hablado con la directiva. Son situaciones incomprensibles, que no deben ocurrir nunca“.

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