El entrenador aseguró que el conflicto bélico frenó su partida y que por lo mismo optó por escuchar opciones del medio chileno.

Fernando Díaz fue el elegido por Deportes Concepción para comenzar la operación salvataje en este 2026. El León de Collao está en puestos de descenso y necesita sumar varios puntos para comenzar a soñar con la permanencia en esta temporada.

Por lo mismo, el Nano la tiene bien complicada, sobre todo si consideramos que su arribo al cuadro lila se da luego que se cayera su primer gran proyecto laboral.

Y es que el propio DT confirmó que no estaba en sus planes quedarse en Chile para dirigir, ya que tenía ofertas para dirigir en el Medio Oriente. Lamentablemente, el conflicto bélico en esa zona del globo terminó por descartar esa opción.

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Fernando Díaz pudo llegar al Medio Oriente a dirigir

En su conferencia de prensa de presentación el DT de 64 años afirmó que “hasta la segunda semana de marzo yo estaba un poco comprometido con unas opciones que tenía en Asia, en Emiratos Árabes y Malasia”.

“Me jugué esa opción porque desde lo económico era muy bueno, entonces decidí no escuchar ninguna otra opción”, agregó.

Fernando Díaz vuelve a dirigir tras su paso por Deportes Iquique en el 2025. | Foto: Photosport.

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Sin embargo, esa opción laborar terminó por caerse. “Lamentablemente no contaba con que habían guerras allá y una semana antes de viajar comenzaron los bombardeos. Entonces ahí empecé a ver algunas opciones que estaban de esta parte y ahora estoy acá, seducido por muchas cosas”, detalló.

“Esta es mi pasión y de repente me embarco en situaciones que muchos me dicen: ‘para que vas para allá’, no es el caso, porque yo pienso que este paso tiene muchas más cosas positivas que negativas y pienso que va a terminar bien”, concluyó.

El próximo partido de Deportes Concepción

Los lilas jugarán su próximo compromiso ante Universidad de Chile este sábado 30 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis