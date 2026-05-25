La institución confirmó al estratega nacional al mando del equipo por lo que resta de la campaña. A su lado estará Gerardo Reinoso, muy cercano al hoy capitán lila.

Un día después de sumar su tercer triunfo en la presente temporada, Deportes Concepción hizo oficial la presentación de su nuevo entrenador en Fernando Díaz, el tercero que tendrán en el año, donde recién en la jornada 13 salieron del último puesto.

Según comunicó la institución, Nano estará en la conducción del León de Collao en compañía de Carlos Roque como preparador físico y Gerardo Manuel Reinoso como ayudante. El tema es que La Vieja es hoy el suegro del capitán y goleador Joaquín Larrivey.

El primer encuentro que dirigirá Díaz en Concepción será nada menos que ante Universidad de Chile, este sábado 30 de mayo desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional, donde con una victoria podría sacarlo de la zona roja para meter a Cobresal.

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Los números con los que Díaz llega a Concepción

En la presente década, el estratega estuvo en dos instituciones. Su paso más recordado fue con Coquimbo Unido. Llegó a mediados de 2022 para salvarlo del descenso y lo consiguió, para luego meterlo en torneos internacionales y dejar la base del plantel campeón en 2025.

La última experiencia laboral de Fernando Díaz fue en 2025 con Deportes Iquique, donde los resultados no le acompañaron y renunció previo a consumarse la caída a Primera B. Ahora, en Concepción buscará sacarlos de la zona roja.

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El estratega consiguió un 47.51 por ciento de rendimiento en dos años con los piratas, donde logró 34 triunfos, 22 empates y 31 derrotas. Mientras que en los Dragones Celestes firmó cinco victorias, cinco igualdades y 12 caídas con un desempeño del 30.31%.

ver también ¡Vuelco en Concepción! Avisan que Fernando Díaz se mete por los palos como nuevo DT por sobre el Pato Graff

En síntesis

Fernando Díaz asumió como nuevo DT de Deportes Concepción tras salir del último puesto.

como nuevo DT de Deportes Concepción tras salir del último puesto. Su cuerpo técnico incluye a Gerardo Reinoso, suegro del goleador Joaquín Larrivey .

. Debutará este sábado ante la U con la difícil misión de escapar del descenso directo.

Así están los lilas en la Tabla de Posiciones

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