Fernando Díaz comenzó el 2026 sin club, pero ha estado muy atento al inicio de la Liga de Primera. Al cabo de tres fechas, el Nano admite que ha visitado varias canchas. Y analiza el porqué de las continuas urgencias en torno a varios entrenadores de la máxima categoría del fútbol chileno.

Como Javier Torrente en Everton de Viña del Mar o incluso Francisco Meneghini en Universidad de Chile. Mientras espera por la resolución de una oportunidad en el extranjero, el Nano Díaz contestó el llamado de RedGol. “Las opciones son buenas por supuesto, pero hay que esperar que se concreten”, admitió el DT.

“He querido jugarme esa opción, veré si se concreta. Espero que sí. Por ahora viendo mucho fútbol, yendo a los estadios”, reveló el estratego, quien en 2025 dirigió a Deportes Iquique, en esta conversación que tuvo con Paulo Flores, donde se vistió de votante en la elección del favorito.

Fernando Díaz tiene toda su energía en que resulte una opción fuera de Chile.

¿Es en Sudamérica su opción?

Sí, hay algo también fuera. Hay algunas opciones, lo más importante es que se puedan concretar. Por ahora, ando en la del hincha, voy a todos los estadios y los partidos. Uno cuando está dirigiendo no puede.

¿Y eso no es hacerle la cama al DT?

Voy las primeras fechas justamente porque nadie va a decir ninguna tontera. Voy porque me gusta el fútbol y mi profesión requiere conocimiento de los equipos. Me ha tratado muy bien y con mucha amabilidad la gente y los dirigentes. Hay que adaptarse a los tiempos, lamentable o afortunadamente. Y ahora los técnicos tenemos la obligación de sacar rendimientos rápidos. Cómo está el fútbol y el mundo, hay que acortar los plazos para llegar al máximo nivel. No hay tiempo, el mundo está impaciente. Hay que buscar la manera de que el rendimiento máximo llegue lo antes posible. Y también mostrar algo inmediatamente apenas uno toma un equipo. Un modelo, algo que quede claro. Los técnicos debemos acortar los tiempos.

Fernando Díaz sabe que lo mostrado en el torneo no da para arriesgarse mucho por un favorito.

En esa línea, ¿qué le parece el contexto que rodea a Ortiz y Paqui?

Sin dar nombres, en todos lados los equipos grandes tienen mucha exigencia, poca paciencia. El técnico tiene que saber cómo es, tener cuero duro para las condiciones y no flaquear. Pero fundamentalmente hay que acortar los plazos, rápido hay que mostrar algo.

Fernando Díaz transforma el inicio de la Liga de Primera 2026 en un análisis eleccionario

Fernando Díaz cree que no hay certezas en torno a lo exhibido por los equipos participantes en la Liga de Primera 2026. Pero siente que hay algunos que deberían prevalecer. Sobre todo los que están desde la campaña anterior, algo que puede resultar clave según el Nano.

“Los técnicos que vienen de un tiempo de trabajo en un club, de todo el año o la parte final de 2025, supuestamente deberían mostrar una ventaja sobre el resto en cuanto a modelo de juego y situaciones. Cuando vienes de un año y no muestras algo, por supuesto se te cuestiona”, explicó el Nano Díaz.

Profundizó en el tema. “En este caso, empezaron bien algunos equipos con el técnico anterior. Sin embargo todavía es muy pronto. Es como las elecciones, no hay todavía el primer conteo que muestre una tendencia. Eso es mucho más adelante”, aseguró el avezado DT, quien fue campeón con la Unión Española y también dirigió a Liga de Quito en Ecuador.

Fernando Díaz ha visto a varios equipos en la Liga de Primera 2026.

“Estas primeras fechas se mostraron bien un par de equipos, pero es muy temprano para dar juicios. Sí deberían tener ventaja los técnicos que vienen del año pasado, si no se muestra eso hay problemas”, cerró el Nano, quien todavía aguarda por una oportunidad foránea en la que tiene abocada toda su energía.

