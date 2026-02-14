La segunda etapa de Javier Torrente como entrenador en Everton de Viña del Mar está siendo horrorosa. Tras un patético cierre de la temporada 2025, el inicio en Liga de Primera 2026 lo tiene como colista sin sumar puntos y sin anotar goles.

Tras la goleada en contra que les propinó Huachipato en La Calera, el técnico argentino enfrenta el acoso de los hinchas “ruleteros” que exigen su salida definitiva del club, con el que sólo ganó uno de sus nueve encuentros que dirigió.

Lejos de hacerse el leso por la crisis deportiva que vive Everton, Javier Torrente dio la cara en suelo cementero y fue honesto en reconocer que en el ambiente interno de la institución se siente con fuerza la opción de su despido, pese a que pidió espacio hasta la séptima fecha.

ver también Desolador: Los terribles números que tienen a Javier Torrente al borde del despido en Everton

Torrente ya siente que le pegarán la PLR en Everton

“Se han cambiado dos entrenadores durante el año 2025. Llegó el tercero a fin de año, que fui yo, y encaminamos este 2026 donde lo que se olfatea van a ser cambios“, apuntó el trasandino al lanzar críticas al momento institucional del cuadro viñamarino.

Ante los cuestionamientos en Everton, Torrente afirma que “nosotros vamos a seguir trabajando y apostando al trabajo, tratando de mejorar lo que tenemos, tratando de lograr puntos, pero también sabemos que la dirigencia tiene la posibilidad de tomar decisiones y entendemos que el fútbol es así“.

Por último, se dio espacio para realizar una autocrítica a su equipo, al indicar que “en el proceso que llevamos el plantel prácticamente sigue siendo el mismo. No logramos neutralizar a los rivales cuando proponen algo y tampoco logramos ser desequilibrantes cuando proponemos nosotros“.

Publicidad

Publicidad

“Cuando llegamos al equipo intentamos con distintas formas, con línea de cuatro, con línea de tres, con tres volantes, con cuatro delanteros y ninguna ha terminado acomodándole al equipo para verlo mejor y obteniendo puntos“, finalizó Torrente su análisis sobre Everton.

Los números del DT argentino en Viña del Mar

En los nueve encuentros que registra en su segunda etapa en el cuadro oro y cielo, el trasandino apenas tiene un 14.81 por ciento de rendimiento, en base a un triunfo, un empate y siete derrotas.

Publicidad

Publicidad

Así están en la Tabla de Posiciones