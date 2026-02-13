La fecha 3 de la Liga de Primera 2026 comenzó con un triunfazo de Huachipato en su visita a Everton. En el sintético del Municipal Nicolás Chahuán los acereros impusieron sus términos en una brillante tarde de Maximiliano Gutiérrez, quien ya se instaló como uno de los máximos goleadores del torneo con tres tantos.

Y es que el atacante de 21 años se matriculó con dos golazos ante los viñamarinos. El primero fue a los 51’ con un tremendo disparo de distancia que dejó en nada la estirada del portero Ignacio González, mientras que el segundo tanto llegó a los 56’ cuando dejó desparramado al meta evertoriano antes de mandarla a guardar.

Sin embargo, Gutiérrez no fue el único el festejar entre los dirigidos por Jaime García, ya que a los 89′ Mario Briceño bajó el telón anotando un buen gol para el 3-0 a favor de los siderúrgicos.

Con este triunfo Huachipato llegó a seis unidades para compartir el liderato con Unión La Calera y O’Higgins, aunque claro, con un partido más. Además, llegan con el ánimo a tope para el desafío en Copa Libertadores ante Carabobo a mitad de semana.

Maximiliano Gutiérrez tuvo una gran tarde con Huachipato en su visita a Everton en este inicio de la fecha 3. | Foto: Photosport.

Por el lado de Everton el panorama tras esta derrota del derechamente desolador. Los Oro y Cielo son colistas absolutos con cero puntos y con tres fechas disputadas ya son un candidato de fierro en la lucha por el descenso.

De la mano de Javier Torrente el cuadro viñamarino además sigue sin convertir ningún gol en este inicio de torneo, que si lo enlazamos con la recta final del 2025, suma ya seis compromisos sin poder abrazarse en delantera.

Así quedó la tabla de la Liga de Primera 2026

El próximo partido de Everton

Los ruleteros volverán a la acción ante Audax Italiano el domingo 22 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El próximo partido de Huachipato

Por su parte la escuadra siderúrgica jugará ante Palestino el sábado 21 de febrero a las 12:00 horas en el CAP. Previo a este compromiso los dirigidos por Jaime García enfrentarán a Carabobo por la Copa Libertadores el martes 17 a las 19:00 en el Polideportivo Misael Delgado de Venezuela.