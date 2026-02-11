Es tendencia:
DT de Independiente le abre la puerta a Maximiliano Gutiérrez: “Juega bien, sería una…”

El jugador de Huachipato tiene chances de emigrar al fútbol argentino y Gustavo Quinteros abordó directamente esa posibilidad.

Por Jorge Rubio

Maximiliano Gutiérrez celebra junto a Ben Brereton en la selección chilena.
Que Independiente de Avellaneda tiene en su lista de posibles fichajes a Maximiliano Gutiérrez es un hecho que no debería extrañar a nadie. El Rojo ya había negociado directamente con Huachipato por la contratación de Felipe Loyola. E incluso por la de Walter Mazzantti.

Por ende, esa búsqueda del Rojo en Talcahuano no es nueva. Y por primera vez, Gustavo Quinteros sacó la voz con el Maxi, quien acaba de jugar un gran partido ante Universidad de Chile, golazo de media distancia incluído. En ese contexto, el DT del Rey de Copas abrió la puerta para el chileno.

“Maximiliano Gutiérrez está siendo analizado. Estamos buscando características de extremos que puedan servir en las dos bandas”, blanqueó Quinteros, quien lleva varios días en la lucha por encontrar un jugador de aquellas características. Ya se olvidó, por ejemplo, del uruguayo Juan Manuel Boselli.

Maxi Gutiérrez fue figura en la victoria ante Universidad de Chile. (Marco Vazquez/Photosport).

Y levantó el pulgar para las condiciones de Gutiérrez, aunque no totalmente convencido. “Este joven juega bien, sería una apuesta, no está cerrado y estamos buscando”, aseguró a radio La Red el estratego quien dirigió a Colo Colo durante tres años y tres meses.

Quinteros explica por qué Independiente se interesó en fichar a Maximiliano Gutiérrez

Gustavo Quinteros tiene claro que el contexto de Independiente lleva a que sea interesante un jugador como Maximiliano Gutiérrez. La necesidad a veces profundiza las urgencias. Y el extremo de Huachipato podría ganarse un lugar entre los refuerzos del Rojo.

“Es difícil para Independiente salir al mercado y comprar. Vamos a analizar muy bien antes de incorporar. No vamos a traer por traer, sino alguien que pueda aportar mucho y que venga y rinda”, reconoció el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

Gustavo Quinteros aún espera un refuerzo más en el Rojo. (Christian Alvarenga/Getty Images).

Aunque no especificó si para bajar o subirle el pulgar a Gutiérrez. “Si no aparece alguien, esperaremos hasta junio cuando el club esté mejor”, sentenció Quinteros frente al complicado panorama que afronta con un tema que también lo complicó mucho en el Cacique: la falta o la demora en los refuerzos.

Así va Independiente en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Independiente suma seis puntos en cuatro partidos durante la primera fase de la Liga Profesional de Argentina y así va en la tabla.

